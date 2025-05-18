Giriş Tarihi: 18.05.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
11:05
Fenerbahçe’de seçim baskısı! Aziz Yıldırım'dan flaş hamle...
11 yıllık şampiyonluk hasretine bu sezon da son veremeyen Fenerbahçe'de yönetime tepkiler sürüyor. Ligin bitimine 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bulunan Kanarya'da sular durulmuyor. Ali Koç ve yönetimine tepkiler büyürken taraftarlar "F.Bahçe seçime gidecek mi gitmeyecek mi?" sorusunun yanıtını arıyor. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş ifadeler kullandı.