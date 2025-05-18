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Haberler Galeri Fenerbahçe’de seçim baskısı! Aziz Yıldırım'dan flaş hamle...
Giriş Tarihi: 18.05.2025 11:05 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 11:05

Fenerbahçe’de seçim baskısı! Aziz Yıldırım'dan flaş hamle...

11 yıllık şampiyonluk hasretine bu sezon da son veremeyen Fenerbahçe'de yönetime tepkiler sürüyor. Ligin bitimine 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bulunan Kanarya'da sular durulmuyor. Ali Koç ve yönetimine tepkiler büyürken taraftarlar "F.Bahçe seçime gidecek mi gitmeyecek mi?" sorusunun yanıtını arıyor. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş ifadeler kullandı.

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe’de seçim baskısı! Aziz Yıldırım’dan flaş hamle...

Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bulunuyor.

Fenerbahçe’de seçim baskısı! Aziz Yıldırım’dan flaş hamle...

Sarı-lacivertli takımın şampiyonluk ihtimali mucizelere bağlıyken taraftarların yönetime tepkisi sürüyor.

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Fenerbahçe’de seçim baskısı! Aziz Yıldırım’dan flaş hamle...

Kayserispor'a karşı 1 puan alması halinde Galatasaray'ın 3 yıl arka arkaya şampiyon olacak olması, Fenerbahçe'deki dinamikleri de harekete geçirdi.

Fenerbahçe’de seçim baskısı! Aziz Yıldırım’dan flaş hamle...

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş ifadeler kullandı.

Fenerbahçe’de seçim baskısı! Aziz Yıldırım’dan flaş hamle...

Özbostan, "F.Bahçe seçime gidecek mi gitmeyecek mi? Herkes bu sorunun yanıtını bekliyor. Peki Fenerbahçe'de neler oluyor?" sorusunu yanıtladı. İşte o sözler…