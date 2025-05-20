Giriş Tarihi: 20.05.2025 07:16
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
07:16
Fenerbahçe'den flaş Mourinho kararı! Tazminat bedeli ve teklif edilen ücret belli oldu...
Süper Lig'de sezona büyük umutlarla giren fakat şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de gündem Jose Mourinho. Portekizli teknik adam son maçlarda gösterdiği performanslardan sonra taraftarın da hedefindeydi. Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları belli olurken, Fenerbahçe'nin yeni hocası için de bomba bir iddia gündeme geldi.