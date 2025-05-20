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Haberler Galeri Fenerbahçe'den flaş Mourinho kararı! Tazminat bedeli ve teklif edilen ücret belli oldu...
Giriş Tarihi: 20.05.2025 07:16 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 07:16

Fenerbahçe'den flaş Mourinho kararı! Tazminat bedeli ve teklif edilen ücret belli oldu...

Süper Lig'de sezona büyük umutlarla giren fakat şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de gündem Jose Mourinho. Portekizli teknik adam son maçlarda gösterdiği performanslardan sonra taraftarın da hedefindeydi. Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları belli olurken, Fenerbahçe'nin yeni hocası için de bomba bir iddia gündeme geldi.

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Fenerbahçe’den flaş Mourinho kararı! Tazminat bedeli ve teklif edilen ücret belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son veremeyen Fenerbahçe bu sezon da şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

Fenerbahçe’den flaş Mourinho kararı! Tazminat bedeli ve teklif edilen ücret belli oldu...

Taraftarının istifa çağrıları sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eylül ayında seçime gideceklerini açıkladı.

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Fenerbahçe’den flaş Mourinho kararı! Tazminat bedeli ve teklif edilen ücret belli oldu...

FENERBAHÇE SICAK GELİŞME

Sarı-lacivertli camiada aynı zamanda Mourinho'nun takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Kulüpte sıcak gelişmeler hız kesmiyor…

Fenerbahçe’den flaş Mourinho kararı! Tazminat bedeli ve teklif edilen ücret belli oldu...

Başkan Ali Koç'un eylül ayında olağanüstü kongreye gideceklerini açıklamasının ardından en çok merak edilen konu, teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda kalıp kalmayacağı.

Fenerbahçe’den flaş Mourinho kararı! Tazminat bedeli ve teklif edilen ücret belli oldu...

YÖNETİM VE MOURINHO'DAN FLAŞ GÖRÜŞME

SABAH Spor'un edindiği bilgiye göre; Portekizli hoca ile yollarını ayırmak isteyen yönetim, kendisiyle bir görüşme de yaptı.