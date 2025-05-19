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Haberler Galeri Fenerbahçe'den yeni sezon transferi! Mourinho yıldız oyuncuyu alıyor...
Giriş Tarihi: 19.05.2025 20:35 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 20:35

Fenerbahçe'den yeni sezon transferi! Mourinho yıldız oyuncuyu alıyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de yönetim ve Mourinho eleştirilerin hedefinde. Başkan Ali Koç, eylül ayında seçimli olağanüstü genel kurula gidileceğini açıkladı. Sarı-lacivertli takımda diğer yandan da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezon ilk hamlesini yapmak isteyen Mourinho, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için yönetime onay verdi. İşte Fenerbahçe'nin görüşme yapacağı o yıldız...

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Fenerbahçe’den yeni sezon transferi! Mourinho yıldız oyuncuyu alıyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor.

Fenerbahçe’den yeni sezon transferi! Mourinho yıldız oyuncuyu alıyor...

Sarı-lacivertli yönetim, yeni sezon için transfer çalışmalarına start verdi ve Mourinho'nun istediği yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin gündemine gelen o yıldız...

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Fenerbahçe’den yeni sezon transferi! Mourinho yıldız oyuncuyu alıyor...

Dün ligde evinde Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonda zaferi yine ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

Fenerbahçe’den yeni sezon transferi! Mourinho yıldız oyuncuyu alıyor...

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN OYUNCULARA TEPKİ

Fenerbahçe taraftarı, maç öncesi ve maç esnasında oyuncularını protesto ederek ıslıkladı. Taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.

Fenerbahçe’den yeni sezon transferi! Mourinho yıldız oyuncuyu alıyor...

ALİ KOÇ'TAN SEÇİM KARARI

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından taraftarın da tepkisi sonrası başkan Ali Koç, Eylül ayında seçime gideceklerini açıkladı. Ali Koç ayrıca seçimde aday olacağını da açıkladı.