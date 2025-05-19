Giriş Tarihi: 19.05.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
20:35
Fenerbahçe'den yeni sezon transferi! Mourinho yıldız oyuncuyu alıyor...
Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de yönetim ve Mourinho eleştirilerin hedefinde. Başkan Ali Koç, eylül ayında seçimli olağanüstü genel kurula gidileceğini açıkladı. Sarı-lacivertli takımda diğer yandan da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezon ilk hamlesini yapmak isteyen Mourinho, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için yönetime onay verdi. İşte Fenerbahçe'nin görüşme yapacağı o yıldız...