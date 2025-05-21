Giriş Tarihi: 21.05.2025 07:16
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
07:16
Fenerbahçe’nin rüya transfer planı! Listenin ilk sırasında dünya yıldızı var…
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de hedeflediği şampiyonluğa bu sezon da ulaşamadı. Taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertli takım, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Hücum bölgesine dünyaca ünlü bir golcüyü transfer etmek isteyen Kanarya'da 3 futbolcu öne çıktı. Listenin ilk sırasında ise ses getirecek bir oyuncu var. İşte tüm detaylar…