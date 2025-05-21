Fenerbahçe’nin rüya transfer planı! Listenin ilk sırasında dünya yıldızı var…

17 MİLYON EUROYU İSTİYOR

Şimdilik yaptığı açıklamalarda gelecek sezon da takımın başında olacakmış gibi konuşan Mourinho'nun, Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini bırakması için kontratında yazan 17 milyon Euro'luk bedeli talep ettiği ifade edildi.