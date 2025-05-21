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Haberler Galeri Fenerbahçe’nin rüya transfer planı! Listenin ilk sırasında dünya yıldızı var…
Giriş Tarihi: 21.05.2025 07:16 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 07:16

Fenerbahçe’nin rüya transfer planı! Listenin ilk sırasında dünya yıldızı var…

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de hedeflediği şampiyonluğa bu sezon da ulaşamadı. Taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertli takım, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Hücum bölgesine dünyaca ünlü bir golcüyü transfer etmek isteyen Kanarya'da 3 futbolcu öne çıktı. Listenin ilk sırasında ise ses getirecek bir oyuncu var. İşte tüm detaylar…

Samet YÜKSEL
Fenerbahçe’nin rüya transfer planı! Listenin ilk sırasında dünya yıldızı var…

Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar…

Fenerbahçe’nin rüya transfer planı! Listenin ilk sırasında dünya yıldızı var…

MOURINHO BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Sabah Spor, Fenerbahçe ile Jose Mourinho arasında gerçekleşen ve olumsuz sonuçlanan ayrılık görüşmesini dün okuyucularına duyurmuştu.

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Fenerbahçe’nin rüya transfer planı! Listenin ilk sırasında dünya yıldızı var…

Sarı-lacivertlilerin 10 milyon Euro'luk tazminat teklifini yeterli bulmayan Portekizli teknik adam, olumsuz yanıt vermişti. Tarafların kısa süre içinde ikinci bir zirve gerçekleştireceği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin rüya transfer planı! Listenin ilk sırasında dünya yıldızı var…

Başkan Ali Koç'un, rakamı biraz daha yükselterek dünyaca ünlü çalıştırıcıyı ikna etmeyi ve sezonun bitimiyle birlikte yollarını ayırmayı planladığı kaydedildi.

Fenerbahçe’nin rüya transfer planı! Listenin ilk sırasında dünya yıldızı var…

17 MİLYON EUROYU İSTİYOR

Şimdilik yaptığı açıklamalarda gelecek sezon da takımın başında olacakmış gibi konuşan Mourinho'nun, Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini bırakması için kontratında yazan 17 milyon Euro'luk bedeli talep ettiği ifade edildi.