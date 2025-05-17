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Haberler Galeri Gabriel Sara'da bombayı patlattılar! Galatasaray'ın yıldızı için bir İngiliz daha devrede...
Giriş Tarihi: 17.05.2025 17:38 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 17:41

Gabriel Sara'da bombayı patlattılar! Galatasaray'ın yıldızı için bir İngiliz daha devrede...

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray, yarın Kayserispor maçına ise lig şampiyonluğu için çıkacak. Kadrosundaki yıldız isimlerin gösterdiği performansla çifte kupaya yürüyen sarı-kırmızılılarda bu isimlerden biri de Gabriel Sara. Brezilyalı yıldız, Avrupa takımlarının ilgi odağı oldu. İngiliz devi Manchester City'nin talip olduğu Sara için bir İngiliz takımı daha devreye girdi. İşte flaş haberin ayrıntıları…

Gabriel Sara’da bombayı patlattılar! Galatasaray’ın yıldızı için bir İngiliz daha devrede...

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gözler, pazar günü iç sahada oynanacak Kayserispor maçına çevrildi.

Gabriel Sara’da bombayı patlattılar! Galatasaray’ın yıldızı için bir İngiliz daha devrede...

Sarı-kırmızılılar, mücadeleden en az 1 puanla ayrılması durumunda kupanın ardından ligde de şampiyonluğunu ilan edecek.

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Gabriel Sara’da bombayı patlattılar! Galatasaray’ın yıldızı için bir İngiliz daha devrede...

25.şampiyonluğunu elde edecek olan Cimbom, ara vermeden önümüzdeki sezonun kadro planlamasına da başladı.

Gabriel Sara’da bombayı patlattılar! Galatasaray’ın yıldızı için bir İngiliz daha devrede...

Galatasaray'da transfer edilecek oyuncuların yanı sıra, kadroda bulunan oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor.

Gabriel Sara’da bombayı patlattılar! Galatasaray’ın yıldızı için bir İngiliz daha devrede...

Bu isimlerin başında ise gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Gabriel Sara yer alıyor.