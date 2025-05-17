Giriş Tarihi: 17.05.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
17:41
Gabriel Sara'da bombayı patlattılar! Galatasaray'ın yıldızı için bir İngiliz daha devrede...
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray, yarın Kayserispor maçına ise lig şampiyonluğu için çıkacak. Kadrosundaki yıldız isimlerin gösterdiği performansla çifte kupaya yürüyen sarı-kırmızılılarda bu isimlerden biri de Gabriel Sara. Brezilyalı yıldız, Avrupa takımlarının ilgi odağı oldu. İngiliz devi Manchester City'nin talip olduğu Sara için bir İngiliz takımı daha devreye girdi. İşte flaş haberin ayrıntıları…