Giriş Tarihi: 19.05.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
10:38
Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden dev gelir! Cimbom’un kasası doldu…
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazandı. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla birlikte ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste üçüncü kez şampiyonluk sevinci yaşayan Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan lig aşamasından başlayacak. Galatasaray'ın şampiyonlukla birlikte kasasına koyacağı toplam rakam belli oldu. İşte detaylar…