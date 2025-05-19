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Haberler Galeri Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden dev gelir! Cimbom’un kasası doldu…
Giriş Tarihi: 19.05.2025 10:28 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 10:38

Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden dev gelir! Cimbom’un kasası doldu…

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazandı. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla birlikte ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste üçüncü kez şampiyonluk sevinci yaşayan Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan lig aşamasından başlayacak. Galatasaray'ın şampiyonlukla birlikte kasasına koyacağı toplam rakam belli oldu. İşte detaylar…

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Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden dev gelir! Cimbom’un kasası doldu…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, mücadeleyi 3-0 kazandı ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden dev gelir! Cimbom’un kasası doldu…

BEŞİNCİ YILDIZI TAKTI

Galatasaray, formasına 5. yıldızı takmaya hak kazandı. Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak 25. kez zafer turu attı. "Cimbom" böylece formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde eden ilk takım oldu.

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Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden dev gelir! Cimbom’un kasası doldu…

RAKİPLERİNE FARK ATTI

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısında rakiplerine ciddi fark attı. Ligdeki şampiyonluk sayısını 25'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe'ye 6, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş'a 9 şampiyonluk fark attı.

Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden dev gelir! Cimbom’un kasası doldu…

Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.

Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden dev gelir! Cimbom’un kasası doldu…

SEZONU ÇİFTE KUPAYLA KAPATTI

Galatasaray, futbolda 2024-2025 sezonunu iki kupa kazandı. Sezona Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-1 yenilerek giren sarı-kırmızılı ekip, devamında çabuk toparlandı.