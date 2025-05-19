Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden dev gelir! Cimbom’un kasası doldu…

BEŞİNCİ YILDIZI TAKTI

Galatasaray, formasına 5. yıldızı takmaya hak kazandı. Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak 25. kez zafer turu attı. "Cimbom" böylece formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde eden ilk takım oldu.