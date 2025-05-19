Giriş Tarihi: 19.05.2025 07:17
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
07:17
Galatasaray’a yıldız getiren hocalar! Her yıldızın ayrı bir hikayesi var…
Süper Lig'de 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 89 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, 36. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde kapatarak bitime 2 maç kala şampiyonluğunu garantiledi. Aslan böylece göğsüne de 5. yıldızı takmış oldu. Bu zafer sonrası Aslan'a 5 yıldızı getiren teknik adamlar da belli oldu. İşte detaylar…