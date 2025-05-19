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Haberler Galeri Galatasaray’a yıldız getiren hocalar! Her yıldızın ayrı bir hikayesi var…
Giriş Tarihi: 19.05.2025 07:17 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 07:17

Galatasaray’a yıldız getiren hocalar! Her yıldızın ayrı bir hikayesi var…

Süper Lig'de 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 89 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, 36. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde kapatarak bitime 2 maç kala şampiyonluğunu garantiledi. Aslan böylece göğsüne de 5. yıldızı takmış oldu. Bu zafer sonrası Aslan'a 5 yıldızı getiren teknik adamlar da belli oldu. İşte detaylar…

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Galatasaray’a yıldız getiren hocalar! Her yıldızın ayrı bir hikayesi var…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de garantilediği şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.

Galatasaray’a yıldız getiren hocalar! Her yıldızın ayrı bir hikayesi var…

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmayı Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera'nın golleriyle 3-0 kazanan Galatasaray, puanını 89'a çıkardı.

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Galatasaray’a yıldız getiren hocalar! Her yıldızın ayrı bir hikayesi var…

Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kazandı.

Galatasaray’a yıldız getiren hocalar! Her yıldızın ayrı bir hikayesi var…

2026'DA HEDEF YİNE AYNI

Galatasaray'da gelecek sezonun hedefi, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu olarak belirledi.

Galatasaray’a yıldız getiren hocalar! Her yıldızın ayrı bir hikayesi var…

Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'de 25, Türkiye Kupası'nda ise 19 şampiyonluğu bulunuyor.