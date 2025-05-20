Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
09:59
Galatasaray'da 3 yıldızla yollar ayrılıyor! Şampiyonluk sonrası yaprak dökümü...
Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak çifte kupa kazanan Galatasaray, şampiyonluğun ardından yeni sezon için harekete geçti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak sarı-kırmızılılar, başarı hedefi adına çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda kadroya dahil edilecek isimlerin yanı sıra, yolların ayrılacağı isimler de olacak. İşte ayrılması muhtemel futbolcular ve detaylar...