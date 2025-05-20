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Haberler Galeri Galatasaray'da 3 yıldızla yollar ayrılıyor! Şampiyonluk sonrası yaprak dökümü...
Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 09:59

Galatasaray'da 3 yıldızla yollar ayrılıyor! Şampiyonluk sonrası yaprak dökümü...

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak çifte kupa kazanan Galatasaray, şampiyonluğun ardından yeni sezon için harekete geçti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak sarı-kırmızılılar, başarı hedefi adına çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda kadroya dahil edilecek isimlerin yanı sıra, yolların ayrılacağı isimler de olacak. İşte ayrılması muhtemel futbolcular ve detaylar...

Galatasaray’da 3 yıldızla yollar ayrılıyor! Şampiyonluk sonrası yaprak dökümü...

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro çalışmaları başladı.

Galatasaray’da 3 yıldızla yollar ayrılıyor! Şampiyonluk sonrası yaprak dökümü...

Gelecek sene de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılı takım, iddialı bir kadro kurarak başarı yakalamayı hedefliyor.

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Galatasaray’da 3 yıldızla yollar ayrılıyor! Şampiyonluk sonrası yaprak dökümü...

Bu doğrultuda kadroya dahil edilecek yıldız isimlerin yanı sıra, takımdan ayrılacak futbolcular da bulunuyor.

Galatasaray’da 3 yıldızla yollar ayrılıyor! Şampiyonluk sonrası yaprak dökümü...

5.yıldızı takan Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bazı futbolcularla, sezon sonu vedalaşılması bekleniyor.

Galatasaray’da 3 yıldızla yollar ayrılıyor! Şampiyonluk sonrası yaprak dökümü...

Bu isimlerden ilki Elias Jelert. Sezon başında Danimarka'nın Kopenhag takımından 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Jelert, beklentileri karşılayamadı.