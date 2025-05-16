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Haberler Galeri Galatasaray'da Muslera yerine yeni aday! Cimbom'a dev golcü...
Giriş Tarihi: 16.05.2025 10:47 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 10:47

Galatasaray'da Muslera yerine yeni aday! Cimbom'a dev golcü...

Türkiye Kupası'nda şampiyon olan ve bu hafta da Kayserispor karşısında lig şampiyonluğu için mücadele edecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. 2011'der beri Galatasaray formasını giyen ve Türkiye'de en çok kupa kazanan oyuncu unvanını alacak olan Muslera'nın dönemi sona eriyor. Sarı-kırmızı yönetim, Muslera'nın ayrılık kararı sonrası yeni kaleci için adaylarını belirledi. İşte listeye son kaleci adayı...

Galatasaray’da Muslera yerine yeni aday! Cimbom’a dev golcü...

Galatasaray, Gaziantep'te karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 19'uncu kez kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılı takımda Muslera'nın yerine ise yeni bir kaleci adayı daha listeye alındı. İşte sürpriz iddianın detayları...

Galatasaray’da Muslera yerine yeni aday! Cimbom’a dev golcü...

OSIMHEN G.SARAY TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, finalde attığı 2 golün ardından maçın adamı seçildi. Osimhen, 34 gole ulaşarak Jardel'in rekorunu egale etti ve bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu oldu.

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Galatasaray’da Muslera yerine yeni aday! Cimbom’a dev golcü...

CİMBOM ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇIKACAK

Ligde de bu hafta Kayserispor karşısında en az 1 puan alması halinde üst üste 3. şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray’da Muslera yerine yeni aday! Cimbom’a dev golcü...

GALATASARAY'DA MUSLERA DÖNEMİ SONA ERİYOR

2011 yılında Lazio'dan 6.75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan ve kulübün efsaneleri arasında giren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera dönemi sona eriyor.

Galatasaray’da Muslera yerine yeni aday! Cimbom’a dev golcü...

Muslera, ligde şampiyon olunması halinde Türkiye'de en çok kupa kazanan oyuncu olarak tarihe geçecek.