Giriş Tarihi: 16.05.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
10:47
Galatasaray'da Muslera yerine yeni aday! Cimbom'a dev golcü...
Türkiye Kupası'nda şampiyon olan ve bu hafta da Kayserispor karşısında lig şampiyonluğu için mücadele edecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. 2011'der beri Galatasaray formasını giyen ve Türkiye'de en çok kupa kazanan oyuncu unvanını alacak olan Muslera'nın dönemi sona eriyor. Sarı-kırmızı yönetim, Muslera'nın ayrılık kararı sonrası yeni kaleci için adaylarını belirledi. İşte listeye son kaleci adayı...