Galatasaray’da Muslera yerine yeni aday! Cimbom’a dev golcü...

Galatasaray, Gaziantep'te karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 19'uncu kez kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılı takımda Muslera'nın yerine ise yeni bir kaleci adayı daha listeye alındı. İşte sürpriz iddianın detayları...