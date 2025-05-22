Galatasaray'da Muslera'dan Fenerbahçe'ye olay yıldız göndermesi! "Gerçek ve Türkiye’de ilk..."

Bugün tanıtımını yapmak istediğimiz GSPlus'ın Galatasaray için büyük önemi var. Taraftarlarımızın aidiyetinin buna güç vereceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın geleceği için de çok önemli bir faktör. GSPlus indiren taraftarlarımız, Yenikapı'ya bununla giriş yapacaklar. GSPlus sadece bunun için değil, içinde taraftarlarımızın keyif alacağı uygulamalar var.