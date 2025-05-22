Giriş Tarihi: 22.05.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
13:29
Galatasaray'da Muslera'dan Fenerbahçe'ye olay yıldız göndermesi! "Gerçek ve Türkiye’de ilk..."
Galatasaray'da bugün yapılan idmanla Göztepe maçı hazırlıkları devam ederken, Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve kaleci Fernando Muslera, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Yenikapı'da yapılacak olan şampiyonluk kutlamalarının detaylarını verdi. Muslera ise yaptığı açıklamada ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye yıldız göndermesinde bulundu. İşte haberin detayları...