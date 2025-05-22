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Haberler Galeri Galatasaray'da Muslera'dan Fenerbahçe'ye olay yıldız göndermesi! "Gerçek ve Türkiye’de ilk..."
Giriş Tarihi: 22.05.2025 13:24 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 13:29

Galatasaray'da Muslera'dan Fenerbahçe'ye olay yıldız göndermesi! "Gerçek ve Türkiye’de ilk..."

Galatasaray'da bugün yapılan idmanla Göztepe maçı hazırlıkları devam ederken, Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve kaleci Fernando Muslera, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Yenikapı'da yapılacak olan şampiyonluk kutlamalarının detaylarını verdi. Muslera ise yaptığı açıklamada ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye yıldız göndermesinde bulundu. İşte haberin detayları...

İHA
Galatasaray’da Muslera’dan Fenerbahçe’ye olay yıldız göndermesi! Gerçek ve Türkiye’de ilk...

Galatasaray'ın, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’da Muslera’dan Fenerbahçe’ye olay yıldız göndermesi! Gerçek ve Türkiye’de ilk...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirecekleri şampiyonluk kutlamalarına yeni çıkardıkları GSPlus uygulamasıyla giriş yapılacağını ifade ederek, bütün sarı-kırmızılı taraftarları kutlamalara davet etti.

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Galatasaray’da Muslera’dan Fenerbahçe’ye olay yıldız göndermesi! Gerçek ve Türkiye’de ilk...

"YENİKAPI'DA BULUŞALIM"

Sezonun bitimine iki maç kaldığını hatırlatan Özbek, "Bu hafta İzmir'de Göztepe ile oynayacağız. Ondan sonraki hafta da Başakşehir ile içeride oynayacağımız maçla sezonu bitireceğiz. Bugün itibarıyla Türkiye Ligi'nin şampiyonu Galatasaray. 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı, camia olarak hep beraber yaşamanın günlerindeyiz. Kutlamalarımız Yenikapı'da yapılacak. Galatasaray taraftarının Yenikapı'ya sığmayacağını düşünüyorum. Bütün taraftarlarıma çağrı yapıyorum, Yenikapı'da buluşalım. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır şekilde 25. şampiyonluğumuzu orada kutlayalım.

Galatasaray’da Muslera’dan Fenerbahçe’ye olay yıldız göndermesi! Gerçek ve Türkiye’de ilk...

Bugün tanıtımını yapmak istediğimiz GSPlus'ın Galatasaray için büyük önemi var. Taraftarlarımızın aidiyetinin buna güç vereceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın geleceği için de çok önemli bir faktör. GSPlus indiren taraftarlarımız, Yenikapı'ya bununla giriş yapacaklar. GSPlus sadece bunun için değil, içinde taraftarlarımızın keyif alacağı uygulamalar var.

Galatasaray’da Muslera’dan Fenerbahçe’ye olay yıldız göndermesi! Gerçek ve Türkiye’de ilk...

Başkan Özbek, kupayı kimin vereceğiyle ilgili gelen soruya ise, "Herhangi bir bilgimiz yok. Normalde federasyonun tespit ettiği birileri veriyor. Kimin vereceğiyle ilgili bize ulaşmış bilgi yok" diye cevap verdi.