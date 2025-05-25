Giriş Tarihi: 25.05.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
18:43
Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu! Taraftarlar Yenikapı'ya akın etti
Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, kutlamalar kapsamında Yenikapı Miting Alanı'nda etkinlikler düzenliyor. Binlerce sarı-kırmızılı taraftarlar, bu kutlama için alana akın etti. Liseden ayrılan Galatasaray Takım otobüsü üstü açık otobüs ile önce Sarayburnu'na oradan da kısa bir boğaz turunun ardından Yenikapı'ya geçecek. İşte şampiyonluk kutlamalarında yaşananlar...