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Haberler Galeri Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu! Taraftarlar Yenikapı'ya akın etti
Giriş Tarihi: 25.05.2025 18:37 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 18:43

Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu! Taraftarlar Yenikapı'ya akın etti

Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, kutlamalar kapsamında Yenikapı Miting Alanı'nda etkinlikler düzenliyor. Binlerce sarı-kırmızılı taraftarlar, bu kutlama için alana akın etti. Liseden ayrılan Galatasaray Takım otobüsü üstü açık otobüs ile önce Sarayburnu'na oradan da kısa bir boğaz turunun ardından Yenikapı'ya geçecek. İşte şampiyonluk kutlamalarında yaşananlar...

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Galatasaray’da şampiyonluk coşkusu! Taraftarlar Yenikapı’ya akın etti

Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, kutlamalar kapsamında Yenikapı Miting Alanı'nda etkinlikler düzenliyor.

Galatasaray’da şampiyonluk coşkusu! Taraftarlar Yenikapı’ya akın etti

Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı Yenikapı'ya akın etti.

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Galatasaray’da şampiyonluk coşkusu! Taraftarlar Yenikapı’ya akın etti

Organizasyonun ikinci gününde sarı-kırmızılı taraftarlar, forma ve bayraklarıyla alana geldi. Kutlamalar kapsamında DJ performansları ve konserler düzenlenmeye devam ediyor.

Galatasaray’da şampiyonluk coşkusu! Taraftarlar Yenikapı’ya akın etti

TAKIM YENİKAPI'YA HAREKET ETTİ

Şampiyonluk kutlamaları için İstiklal Caddesi ve Galatasaray Lisesi önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray Lisesi önünden üstü açık otobüse binen takımlarını kutlamaların yapılacağı Yenikapı'ya uğurladı.

Galatasaray’da şampiyonluk coşkusu! Taraftarlar Yenikapı’ya akın etti

Takım otobüsü üstü açık otobüs ile önce Sarayburnu'na oradan da kısa bir boğaz turunun ardından Yenikapı'ya geçecek.