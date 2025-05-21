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Haberler Galeri Galatasaray'da yıldız oyuncu takıma geri dönüyor! Bonservisi için karar verildi...
Giriş Tarihi: 21.05.2025 15:15 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 15:28

Galatasaray'da yıldız oyuncu takıma geri dönüyor! Bonservisi için karar verildi...

Galatasaray, çifte kupa zaferinin ardından transfer çalışmalarına start vermeye hazırlanıyor. Gelecek sene yine şampiyonluğa oynayacak bir kadro için kolları sıvayan yönetim, Avrupa'da başarı hedefi için de yıldız isimlere yönelecek. Cimbom'un sezon başında başka takımlara kiraladığı Zaniolo, Zaha, Derrick Köhn, Nelsson gibi oyuncuların bazıları da takıma geri dönecek. Bu isimler arasında dönüşü kesinleşen bir oyuncu belli oldu. İşte haberin detayları…

Galatasaray’da yıldız oyuncu takıma geri dönüyor! Bonservisi için karar verildi...

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da transferde hareketli günler başlıyor.

Galatasaray’da yıldız oyuncu takıma geri dönüyor! Bonservisi için karar verildi...

Pazar günü taraftarıyla birlikte Yenikapı'da kutlama yapacak olan sarı-kırmızılı yönetim, daha sonra transfer konularına ağırlık verecek.

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Galatasaray’da yıldız oyuncu takıma geri dönüyor! Bonservisi için karar verildi...

Gelecek yıl Avrupa'da başarı hedefleyen Cimbom, yaz transfer sezonunda yine kaliteli isimleri kadrosuna katmaya çalışacak.

Galatasaray’da yıldız oyuncu takıma geri dönüyor! Bonservisi için karar verildi...

Galatasaray'da kadroya dahil edilecek oyuncuların yanı sıra, bazı futbolcularla da yol ayrımına gidilecek.

Galatasaray’da yıldız oyuncu takıma geri dönüyor! Bonservisi için karar verildi...

Sezon başında başka takımlara kiralanan oyuncular da sezon bitiminin ardından Galatasaray'a geri dönecek.