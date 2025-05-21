Giriş Tarihi: 21.05.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
15:28
Galatasaray'da yıldız oyuncu takıma geri dönüyor! Bonservisi için karar verildi...
Galatasaray, çifte kupa zaferinin ardından transfer çalışmalarına start vermeye hazırlanıyor. Gelecek sene yine şampiyonluğa oynayacak bir kadro için kolları sıvayan yönetim, Avrupa'da başarı hedefi için de yıldız isimlere yönelecek. Cimbom'un sezon başında başka takımlara kiraladığı Zaniolo, Zaha, Derrick Köhn, Nelsson gibi oyuncuların bazıları da takıma geri dönecek. Bu isimler arasında dönüşü kesinleşen bir oyuncu belli oldu. İşte haberin detayları…