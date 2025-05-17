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Haberler Galeri Galatasaray’dan sıkı pazarlık! Sarı-kırmızılı futbolcuyla transfer için görüştü…
Giriş Tarihi: 17.05.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 09:21

Galatasaray’dan sıkı pazarlık! Sarı-kırmızılı futbolcuyla transfer için görüştü…

Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Galatasaray'a Süper Lig şampiyonluğu için 1 puan yetecek. Şu anda Kayserispor maçına odaklanan sarı-kırmızılı takım, gelecek sezonun eksikleri için kolları erken sıvadı. Kaleci arayışlarını sürdüren Aslan'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Yıldız file bekçisi Galatasaraylı futbolcudan transfer için bilgi aldı. İşte detaylar…

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Galatasaray’dan sıkı pazarlık! Sarı-kırmızılı futbolcuyla transfer için görüştü…

Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan, Süper Lig'de ise şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Galatasaray’dan sıkı pazarlık! Sarı-kırmızılı futbolcuyla transfer için görüştü…

1 PUAN YETECEK!

Trabzonspor'u yenerek Türkiye Kupasını müzesine götüren Cimbom, Süper Lig'de Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray’dan sıkı pazarlık! Sarı-kırmızılı futbolcuyla transfer için görüştü…

Sarı-kırmızılı takım, sahasında oynayacağı maçtan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray’dan sıkı pazarlık! Sarı-kırmızılı futbolcuyla transfer için görüştü…

Sezonu çifte kupayla tamamlamayı hedefleyen Galatasaray, gelecek sezonun çalışmalarını da sürdürüyor.

Galatasaray’dan sıkı pazarlık! Sarı-kırmızılı futbolcuyla transfer için görüştü…

KALECİ GÜNDEMİ KALABALIK!

Muslera sonrasında kaleyi emanet edecek isim için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemi kalabalık.