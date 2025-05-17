Giriş Tarihi: 17.05.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
09:21
Galatasaray’dan sıkı pazarlık! Sarı-kırmızılı futbolcuyla transfer için görüştü…
Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Galatasaray'a Süper Lig şampiyonluğu için 1 puan yetecek. Şu anda Kayserispor maçına odaklanan sarı-kırmızılı takım, gelecek sezonun eksikleri için kolları erken sıvadı. Kaleci arayışlarını sürdüren Aslan'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Yıldız file bekçisi Galatasaraylı futbolcudan transfer için bilgi aldı. İşte detaylar…