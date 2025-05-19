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Haberler Galeri Galatasaray'ın eski yıldızları şampiyonluğu böyle kutladı! Felipe Melo gönderme yaptı, Lukas Podolski sokağa çıktı...
Giriş Tarihi: 19.05.2025 11:17 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 11:21

Galatasaray'ın eski yıldızları şampiyonluğu böyle kutladı! Felipe Melo gönderme yaptı, Lukas Podolski sokağa çıktı...

Galatasaray, Süper Lig'in 36.haftasında Kayserispor'u Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Muslera'nın attığı gollerle 3-0 yenerek şampiyon oldu. Teknik Direktör Okan Buruk önderliğindeki sarı-kırmızılılar, 25.şampiyonluğunu elde ederken, 5.yıldızı takan ilk takım olma başarısı gösterdi. Maçın bitiş düdüğüyle RAMS Park'ta büyük bir coşku yaşandı. Cimbom'un eski yıldızları Felipe Melo, Lukas Podolski, Johan Elmander, Bafetimbi Gomis, Michy Batshuayi ve Juan Mata şampiyonluk paylaşımı yaptı. İşte haberin detayları…

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Galatasaray’ın eski yıldızları şampiyonluğu böyle kutladı! Felipe Melo gönderme yaptı, Lukas Podolski sokağa çıktı...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, sezonun bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray’ın eski yıldızları şampiyonluğu böyle kutladı! Felipe Melo gönderme yaptı, Lukas Podolski sokağa çıktı...

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 3, toplamda ise 25. kez şampiyonluk apoletini taktı.

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Galatasaray’ın eski yıldızları şampiyonluğu böyle kutladı! Felipe Melo gönderme yaptı, Lukas Podolski sokağa çıktı...

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Cimbom, bu sezon da şampiyon olarak, formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde eden ilk takım oldu.

Galatasaray’ın eski yıldızları şampiyonluğu böyle kutladı! Felipe Melo gönderme yaptı, Lukas Podolski sokağa çıktı...

SEZONU ÇİFTE KUPAYLA KAPATTI

Sezona Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-1 yenilerek giren sarı-kırmızılı ekip, devamında çabuk toparlandı.

Galatasaray’ın eski yıldızları şampiyonluğu böyle kutladı! Felipe Melo gönderme yaptı, Lukas Podolski sokağa çıktı...

Geçen hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray, 4 gün sonra ise Süper Lig'i zirvede kapatmayı garantiledi.