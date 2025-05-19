Giriş Tarihi: 19.05.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
11:21
Galatasaray'ın eski yıldızları şampiyonluğu böyle kutladı! Felipe Melo gönderme yaptı, Lukas Podolski sokağa çıktı...
Galatasaray, Süper Lig'in 36.haftasında Kayserispor'u Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Muslera'nın attığı gollerle 3-0 yenerek şampiyon oldu. Teknik Direktör Okan Buruk önderliğindeki sarı-kırmızılılar, 25.şampiyonluğunu elde ederken, 5.yıldızı takan ilk takım olma başarısı gösterdi. Maçın bitiş düdüğüyle RAMS Park'ta büyük bir coşku yaşandı. Cimbom'un eski yıldızları Felipe Melo, Lukas Podolski, Johan Elmander, Bafetimbi Gomis, Michy Batshuayi ve Juan Mata şampiyonluk paylaşımı yaptı. İşte haberin detayları…