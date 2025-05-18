Giriş Tarihi: 18.05.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
23:35
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o devler...
Süper Lig'in 36.haftasında Galatasaray, Kayserispor'u Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Muslera'nın golleriyle 3-0 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti. 25.şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılılar, önümüzdeki UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etti. Cimbom'un gelecek yıl Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte haberin detayları...