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Haberler Galeri Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o devler...
Giriş Tarihi: 18.05.2025 22:27 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 23:35

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o devler...

Süper Lig'in 36.haftasında Galatasaray, Kayserispor'u Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Muslera'nın golleriyle 3-0 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti. 25.şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılılar, önümüzdeki UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etti. Cimbom'un gelecek yıl Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte haberin detayları...

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o devler...

Galatasaray, Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o devler...

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak 25. kez zafer turu attı. "Cimbom" böylece formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde eden ilk takım oldu.

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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o devler...

ÇİFTE KUPAYLA KAPATTI

Sezona Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-1 yenilerek giren sarı-kırmızılı ekip, devamında çabuk toparlandı.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o devler...

Geçen hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray, 4 gün sonra ise Süper Lig'i zirvede kapatmayı garantiledi.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o devler...

RAKİPLERE FARK ATTI

Ligdeki şampiyonluk sayısını 25'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe'ye 6, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş'a 9 şampiyonluk fark attı. Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.