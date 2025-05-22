Giriş Tarihi: 22.05.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
11:14
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar açıklandı! Kenan Doğulu, Gripin...
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, üst üste üçüncü zaferini taraftarıyla Yenikapı'da kutlayacak. Sarı-kırmızılı takımın 25. Süper Lig şampiyonluğu için kutlama planları tüm hızıyla sürüyor. Beşinci yıldız sevincini yaşayan sarı-kırmızılı takımın kutlamalarında sahne alacak sanatçılar da belli oldu. İşte haberin detayları...