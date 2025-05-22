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Haberler Galeri Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar açıklandı! Kenan Doğulu, Gripin...
Giriş Tarihi: 22.05.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 11:14

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar açıklandı! Kenan Doğulu, Gripin...

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, üst üste üçüncü zaferini taraftarıyla Yenikapı'da kutlayacak. Sarı-kırmızılı takımın 25. Süper Lig şampiyonluğu için kutlama planları tüm hızıyla sürüyor. Beşinci yıldız sevincini yaşayan sarı-kırmızılı takımın kutlamalarında sahne alacak sanatçılar da belli oldu. İşte haberin detayları...

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Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar açıklandı! Kenan Doğulu, Gripin...

Süper Lig'de üst üste üçüncü kez zafere ulaşarak beşinci yıldızı takan Galatasaray, şampiyonluğu Yenikapı'da taraftarıyla kutlamaya hazırlanıyor.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar açıklandı! Kenan Doğulu, Gripin...

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda kutlamanın tarihini 25 Mayıs Pazar olarak duyurdu.

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Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar açıklandı! Kenan Doğulu, Gripin...

Cimbom'un bu başarısı, sarı-kırmızılı takımın taraftarları, sanatçılar ve özel davetlilerle büyük bir şölen halinde kutlanacak.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar açıklandı! Kenan Doğulu, Gripin...

Galatasaray'ın pazar günü yapacağı şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar da belli oldu.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar açıklandı! Kenan Doğulu, Gripin...

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