Giriş Tarihi: 20.05.2025 07:15
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
07:15
Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda neler yaşandı! İşte sezonun kırılma anları | Osimhen detayı dikkat çekti...
Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u mağlup ederek üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, Türkiye'de armasına 5. yıldızı takan ilk takım oldu. Cimbom'un elde ettiği zaferin perde arkasında birçok kırılma anları yaşandı. İşte Galatasaray'ın bu sezon şampiyonluk yolunda yaşadığı kırılma noktaları ve dikkat çeken Osimhen detayı...