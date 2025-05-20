Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda neler yaşandı! İşte sezonun kırılma anları | Osimhen detayı dikkat çekti...

KAMPTA YİNE TRANSFER KRİZİ

2023-24 sezonunun sonuna doğru 50 bin taraftar önünde alınan Fenerbahçe yenilgisi, 24. şampiyonluğu elbette gölgelemedi ancak futbolun patronu Erden Timur'un ayrılmasıyla sarı-kırmızılı camiada tatlar kaçmaya başladı. Bir de buna sözü verilen ancak Avusturya'daki yaz kampına yetişmeyen transferler eklenince sosyal medya ayaklandı.