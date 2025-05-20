Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda neler yaşandı! İşte sezonun kırılma anları | Osimhen detayı dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 20.05.2025 07:15 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 07:15

Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda neler yaşandı! İşte sezonun kırılma anları | Osimhen detayı dikkat çekti...

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u mağlup ederek üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, Türkiye'de armasına 5. yıldızı takan ilk takım oldu. Cimbom'un elde ettiği zaferin perde arkasında birçok kırılma anları yaşandı. İşte Galatasaray'ın bu sezon şampiyonluk yolunda yaşadığı kırılma noktaları ve dikkat çeken Osimhen detayı...

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda neler yaşandı! İşte sezonun kırılma anları | Osimhen detayı dikkat çekti...

Üst üste üçüncü şampiyonluğunu Türkiye Kupası ile taçlandıran Galatasaray, yine bir ilke imza attı ve Türkiye'de 5. yıldızı takan ilk kulüp oldu.

Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda neler yaşandı! İşte sezonun kırılma anları | Osimhen detayı dikkat çekti...

SABAH SPOR, ŞAMPİYONLUĞUN KIRILMA NOKTALARINI YAZDI

Kuşkusuz sarı-kırmızılı takımın 25. şampiyonluğu, dünya yıldızı Victor Osimhen'le hatırlanacak. Ancak bu başarının perde arkasında birçok gizli kahraman yer alıyor. İşte SABAH SPOR farkıyla çifte kupanın bilinmeyen hikâyesi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda neler yaşandı! İşte sezonun kırılma anları | Osimhen detayı dikkat çekti...

KAMPTA YİNE TRANSFER KRİZİ

2023-24 sezonunun sonuna doğru 50 bin taraftar önünde alınan Fenerbahçe yenilgisi, 24. şampiyonluğu elbette gölgelemedi ancak futbolun patronu Erden Timur'un ayrılmasıyla sarı-kırmızılı camiada tatlar kaçmaya başladı. Bir de buna sözü verilen ancak Avusturya'daki yaz kampına yetişmeyen transferler eklenince sosyal medya ayaklandı.

Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda neler yaşandı! İşte sezonun kırılma anları | Osimhen detayı dikkat çekti...

JELERT TRANSFERİNE TEPKİ

Taraftar tepkisi yüzünden 9 milyon Euro verilerek Jelert transfer edildi ancak Danimarkalı sağ bek, yedeğin yedeği konumuna düştü.

Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda neler yaşandı! İşte sezonun kırılma anları | Osimhen detayı dikkat çekti...

5-0'LIK HEZİMET KAVGA ÇIKARDI

Sezonu Süper Kupa ile açan Galatasaray, Olimpiyat Stadı'nda adeta dağıldı. 5-0 kaybedilen Beşiktaş finalinin devre arasında oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu öyle sert tepki verdi ki kadro dışı bırakılması gündeme geldi.