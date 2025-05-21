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Haberler Galeri İşte Süper Lig'de sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldızlar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...
Giriş Tarihi: 21.05.2025 12:48 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 12:50

İşte Süper Lig'de sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldızlar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Yeni sezon öncesi takımlar, kadrolarını oluşturmak için harekete geçti. Kulüplerde sözleşmesi sona eren oyuncular, kontratları yenilenmemesi durumunda serbest kalacak. Listedeki isimleri sizler için derledik. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yıldızları listede yer aldı. İşte o isimler...

İşte Süper Lig’de sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldızlar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

İŞTE SEZON SONU SERBEST KALACAK FUTBOLCULAR…

İşte Süper Lig’de sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldızlar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

Bright Osayi-Samuel – FENERBAHÇE

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İşte Süper Lig’de sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldızlar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

Enis BardhiBODRUM FK

İşte Süper Lig’de sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldızlar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

Arthur Masuaku - BEŞİKTAŞ

İşte Süper Lig’de sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldızlar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

Dusan Tadic - FENERBAHÇE