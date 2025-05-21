Giriş Tarihi: 21.05.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
12:50
İşte Süper Lig'de sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldızlar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Yeni sezon öncesi takımlar, kadrolarını oluşturmak için harekete geçti. Kulüplerde sözleşmesi sona eren oyuncular, kontratları yenilenmemesi durumunda serbest kalacak. Listedeki isimleri sizler için derledik. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yıldızları listede yer aldı. İşte o isimler...