Giriş Tarihi: 15.05.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
12:07
Mauro Icardi'den kupa zaferi sonrası kafaları karıştıran yanıt! Muslera'ya verdiği cevap gündem oldu...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0'lık skorla geçerek şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, maçtan sonra taraftarıyla büyük bir sevinç yaşadı. Cimbom'un 19.kupası Fernando Muslera'nın ellerinde yükseldi. Karşılaşmanın ardından peş peşe sosyal medyadan mesajlar yağarken, Mauro Icardi'nin paylaşımı kafaları karıştırdı. İşte detaylar...