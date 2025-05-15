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Haberler Galeri Mauro Icardi'den kupa zaferi sonrası kafaları karıştıran yanıt! Muslera'ya verdiği cevap gündem oldu...
Giriş Tarihi: 15.05.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 12:07

Mauro Icardi'den kupa zaferi sonrası kafaları karıştıran yanıt! Muslera'ya verdiği cevap gündem oldu...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0'lık skorla geçerek şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, maçtan sonra taraftarıyla büyük bir sevinç yaşadı. Cimbom'un 19.kupası Fernando Muslera'nın ellerinde yükseldi. Karşılaşmanın ardından peş peşe sosyal medyadan mesajlar yağarken, Mauro Icardi'nin paylaşımı kafaları karıştırdı. İşte detaylar...

Mauro Icardi’den kupa zaferi sonrası kafaları karıştıran yanıt! Muslera’ya verdiği cevap gündem oldu...

Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı 19.kez müzesine götürmeyi başardı.

Mauro Icardi’den kupa zaferi sonrası kafaları karıştıran yanıt! Muslera’ya verdiği cevap gündem oldu...

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Galatasaraylı oyuncular ve teknik kadro önceden hazırlanan sırtında kazanılan kupayı simgeleyen 19 yazılı sarı-kırmızılı tişört ile sahaya koştu.

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Mauro Icardi’den kupa zaferi sonrası kafaları karıştıran yanıt! Muslera’ya verdiği cevap gündem oldu...

Birbirlerini sarılarak kutlayan sarı-kırmızılı oyuncular, daha sonra tribünlerden kendilerine destekte bulunan taraftarlara da üçlü çektirdi.

Mauro Icardi’den kupa zaferi sonrası kafaları karıştıran yanıt! Muslera’ya verdiği cevap gündem oldu...

Maç bitimiyle düzenlenen kupa ve madalya töreninde ilk olarak Galatasaray teknik ekip ve oyuncularına madalyaları verildi.

Mauro Icardi’den kupa zaferi sonrası kafaları karıştıran yanıt! Muslera’ya verdiği cevap gündem oldu...

Madalyaların alınmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Galatasaray kaptanı Muslera'ya verildi.