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Haberler Galeri Ole Gunnar Solskjaer'den transferde sürpriz istek! Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı...
Giriş Tarihi: 22.05.2025 10:26 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 10:28

Ole Gunnar Solskjaer'den transferde sürpriz istek! Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı...

Süper Lig'i üçüncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynamak isteyen Beşiktaş, gelecek senenin planlamalarını da sürdürüyor. Kadroya kaliteli isimler katmak amacıyla kolları sıvayan siyah-beyazlılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ara transferde adı Fenerbahçe ile de anılan Manchester United'tan eski öğrencisinin transfer edilmesini istedi. İşte haberin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Ole Gunnar Solskjaer’den transferde sürpriz istek! Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı...

2024-2025 sezonunu istikrarsız geçiren Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadro çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Ole Gunnar Solskjaer’den transferde sürpriz istek! Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı...

Siyah-beyazlılar, gelecek sene teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in eline iyi bir kadro vermeyi hedefliyor.

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Ole Gunnar Solskjaer’den transferde sürpriz istek! Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı...

Bu doğrultuda Kartal'ın transferlerinde scout şefi Edouard Graf, Solskjaer ve yönetimin ortak kararlarıyla ilerleniyor.

Ole Gunnar Solskjaer’den transferde sürpriz istek! Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı...

Transferde santrfor, ön libero ve kanat bölgelerine yoğunlaşan Kartal, sol bek ve stopere de takviye yapmayı planlıyor.

Ole Gunnar Solskjaer’den transferde sürpriz istek! Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı...

BEŞİKTAŞ'TAN LINDELOF HAMLESİ

Bu doğrultuda fırsatları gözetleyen yönetim, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Manchester United'dan eski öğrencisi Victor Lindelöf'ü gündemine aldı.