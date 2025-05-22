Giriş Tarihi: 22.05.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
10:28
Ole Gunnar Solskjaer'den transferde sürpriz istek! Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı...
Süper Lig'i üçüncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynamak isteyen Beşiktaş, gelecek senenin planlamalarını da sürdürüyor. Kadroya kaliteli isimler katmak amacıyla kolları sıvayan siyah-beyazlılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ara transferde adı Fenerbahçe ile de anılan Manchester United'tan eski öğrencisinin transfer edilmesini istedi. İşte haberin detayları...