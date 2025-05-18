Portekiz’de Kerem Aktürkoğlu tartışması! Şampiyonluk gitti, birbirlerine girdiler…

ŞAMPİYON SPORTING OLDU

Bu sonucun ardından Benfica, 80 puanda kaldı ve Portekiz Ligi'ni ikinci sırada tamamladı. Lider Sporting ise evinde Guimaraes'i Goncalves ve Gyökeres'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve 82 puanla üst üste ikinci, toplamda 21. şampiyonluğuna ulaştı.