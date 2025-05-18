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Haberler Galeri Portekiz’de Kerem Aktürkoğlu tartışması! Şampiyonluk gitti, birbirlerine girdiler…
Giriş Tarihi: 18.05.2025 12:36 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 12:36

Portekiz’de Kerem Aktürkoğlu tartışması! Şampiyonluk gitti, birbirlerine girdiler…

Portekiz Ligi'nin son haftasında şampiyonluk düğümü çözüldü. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, deplasmanda Braga ile 1-1 berabere kaldı. Diğer yandan lider Sporting ise evinde Guimaraes'i 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçların ardından puanını 82 yapan Sporting ligi şampiyon, 80 puanda kalan Benfica ise ikinci sırada tamamladı. İşte haberin detayları…

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Portekiz’de Kerem Aktürkoğlu tartışması! Şampiyonluk gitti, birbirlerine girdiler…

Portekiz Ligi'nin 34. ve son haftasında Benfica, şampiyonluk yolundaki kritik maçta Braga'ya konuk oldu. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Portekiz’de Kerem Aktürkoğlu tartışması! Şampiyonluk gitti, birbirlerine girdiler…

ŞAMPİYON SPORTING OLDU

Bu sonucun ardından Benfica, 80 puanda kaldı ve Portekiz Ligi'ni ikinci sırada tamamladı. Lider Sporting ise evinde Guimaraes'i Goncalves ve Gyökeres'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve 82 puanla üst üste ikinci, toplamda 21. şampiyonluğuna ulaştı.

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Portekiz’de Kerem Aktürkoğlu tartışması! Şampiyonluk gitti, birbirlerine girdiler…

KEREM VE ORKUN'UN PERFORMANSI

Benfica forması giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu, sezonu 16 gol 12 asistle, Orkun Kökçü ise 11 gol 9 asistle tamamladı.

Portekiz’de Kerem Aktürkoğlu tartışması! Şampiyonluk gitti, birbirlerine girdiler…

Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Portekiz’de Kerem Aktürkoğlu tartışması! Şampiyonluk gitti, birbirlerine girdiler…

Milli futbolcu paylaşımında şu açıklamaları yaptı: "Duyguları kelimelerle ifade etmenin zor olduğu anlardan biri. Benfica taraftarlarına bu sezon hak ettikleri lig şampiyonluğunu veremediğimiz için üzgünüz.