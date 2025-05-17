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Haberler Galeri Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yıkıldı! Benfica, şampiyonluğu Sporting'e kaptırdı...
Giriş Tarihi: 17.05.2025 22:03 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 22:14

Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yıkıldı! Benfica, şampiyonluğu Sporting'e kaptırdı...

Portekiz Ligi'nin son haftasında şampiyonluk düğümü çözüldü. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, deplasmanda Braga ile 1-1 berabere kaldı. Diğer yandan lider Sporting ise evinde Guimaraes'i 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçların ardından puanını 82 yapan Sporting ligi şampiyon, 80 puanda kalan Benfica ise ikinci sırada tamamladı. İşte haberin detayları…

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Portekiz’de Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yıkıldı! Benfica, şampiyonluğu Sporting’e kaptırdı...

Portekiz Ligi'nin 34. ve son haftasında Benfica, şampiyonluk yolundaki kritik maçta Braga'ya konuk oldu. Municipal De Braga Stadı'nda oynanan karşılaşma TSİ 20.00'de başladı.

Portekiz’de Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yıkıldı! Benfica, şampiyonluğu Sporting’e kaptırdı...

Ev sahibi Braga, "Hornicek, Gomez, Oliveira, Niakate, Chissumba, Racic, Moutinho, Fernandes, Zalazar, Horta, Patrao" kadrosuyla sahaya çıktı.

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Portekiz’de Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yıkıldı! Benfica, şampiyonluğu Sporting’e kaptırdı...

Konuk ekip Benfica ise, "Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Carreras, Florentino, Barreiro, Kerem, Orkun, Schjelderup, Pavlidis" 11'iyle sahadaydı.

Portekiz’de Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yıkıldı! Benfica, şampiyonluğu Sporting’e kaptırdı...

ZALAZAR AÇILIŞI YAPTI

Dakikalar 24'ü gösterdiğinde ev sahibi Braga, Zalazar'ın attığı penaltı golüyle mücadelede 1-0 öne geçti.

Portekiz’de Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yıkıldı! Benfica, şampiyonluğu Sporting’e kaptırdı...

DEVREYE BRAGA ÖNDE GİRDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Braga soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.