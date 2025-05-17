Giriş Tarihi: 17.05.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
22:14
Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yıkıldı! Benfica, şampiyonluğu Sporting'e kaptırdı...
Portekiz Ligi'nin son haftasında şampiyonluk düğümü çözüldü. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, deplasmanda Braga ile 1-1 berabere kaldı. Diğer yandan lider Sporting ise evinde Guimaraes'i 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçların ardından puanını 82 yapan Sporting ligi şampiyon, 80 puanda kalan Benfica ise ikinci sırada tamamladı. İşte haberin detayları…