Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
12:08
Real Madrid’den Arda Güler’i zora sokacak karar! Xabi Alonso istedi, geri dönüyor…
La Liga'da sezonu Barcelona'nın arkasında ikinci olarak tamamlayan Real Madrid'de teknik direktörlüğe Xabi Alonso getiriliyor. Henüz transfer dönemi açılmadan Trent Alexander-Arnold ve Dean Huijsen isimleriyle anlaşan eflatun-beyazlılar, orta sahaya sürpriz bir ismi transfer edebilir. Eski yıldızını transfer etmek isteyen Madrid yönetiminin bu kararı, Arda Güler'i de etkileyecek. İşte haberin detayları…