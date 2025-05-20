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Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 12:08

Real Madrid’den Arda Güler’i zora sokacak karar! Xabi Alonso istedi, geri dönüyor…

La Liga'da sezonu Barcelona'nın arkasında ikinci olarak tamamlayan Real Madrid'de teknik direktörlüğe Xabi Alonso getiriliyor. Henüz transfer dönemi açılmadan Trent Alexander-Arnold ve Dean Huijsen isimleriyle anlaşan eflatun-beyazlılar, orta sahaya sürpriz bir ismi transfer edebilir. Eski yıldızını transfer etmek isteyen Madrid yönetiminin bu kararı, Arda Güler'i de etkileyecek. İşte haberin detayları…

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Real Madrid’den Arda Güler’i zora sokacak karar! Xabi Alonso istedi, geri dönüyor…

İspanya La Liga devi Real Madrid, Carlo Ancelotti sonrası teknik direktör Xabi Alonso'yu göreve getirmeye hazırlanıyor.

Real Madrid’den Arda Güler’i zora sokacak karar! Xabi Alonso istedi, geri dönüyor…

Eflatun-beyazlılar, yaz transfer dönemi daha başlamadan, şimdiden iki önemli transferi tamamladı.

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Real Madrid’den Arda Güler’i zora sokacak karar! Xabi Alonso istedi, geri dönüyor…

Real Madrid, Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold ve Bournemouth'un genç stoperi Dean Huijsen ile anlaşma sağladı.

Real Madrid’den Arda Güler’i zora sokacak karar! Xabi Alonso istedi, geri dönüyor…

Bu iki oyuncunun ardından, üçüncü transferin de hazır olduğu iddia edilirken, Real Madrid'in dördüncü bir transfer için acele etmediği ve bu hamlenin ABD'de düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası öncesine kadar ertelenebileceği öne sürülüyor.

Real Madrid’den Arda Güler’i zora sokacak karar! Xabi Alonso istedi, geri dönüyor…

Savunmaya yönelik üçlü planın bir parçası olarak sol bek mevkisine Alvaro Carreras'ın transferi gündemdeyken, teknik direktör Alonso'nun Real Madrid yönetiminden bu yaz bir orta saha oyuncusu talep ettiği ifade edildi.