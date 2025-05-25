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Haberler Galeri Şampiyon Galatasaray, kupasına Yenikapı'da kavuşuyor! İşte tüm günün programı...
Giriş Tarihi: 25.05.2025 07:22 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 07:22

Şampiyon Galatasaray, kupasına Yenikapı'da kavuşuyor! İşte tüm günün programı...

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu bitime iki hafta kala ilan eden Galatasaray, kupasını ilk kez stat dışında bir etkinlikle alacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kutlamaların yapılacağı Yenikapı'ya akın edecek. Gün boyu kutlamaların süreceği alanda kupa töreni de yapılacak. Şampiyon takım, Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle çıkacak. İşte tüm detaylar…

MEHMET ÖZCAN
Şampiyon Galatasaray, kupasına Yenikapı’da kavuşuyor! İşte tüm günün programı...

Galatasaray'ın 5. yıldızını taktığı 25. şampiyonluğunun kutlaması da tarihi bir organizasyonla gerçekleşecek.

Şampiyon Galatasaray, kupasına Yenikapı’da kavuşuyor! İşte tüm günün programı...

Bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılar, bir hafta önden kupasına kavuşacak.

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Şampiyon Galatasaray, kupasına Yenikapı’da kavuşuyor! İşte tüm günün programı...

Statta sadece 50 bin kişiyle değil, milyonlarla bu tarihi anı ölümsüzleştirmek isteyen Aslan, Yenikapı'da takımla, taraftarın bütünleşmesini sağlayacak.

Şampiyon Galatasaray, kupasına Yenikapı’da kavuşuyor! İşte tüm günün programı...

Hedef 1 milyon kişi... Şampiyon bugün saat 17.30'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle Sarayburnu'na gelecek.

Şampiyon Galatasaray, kupasına Yenikapı’da kavuşuyor! İşte tüm günün programı...

Buradan tekneye geçecek sarı-kırmızılılar, Galatasaray Adası'ndan dönerek Yenikapı'ya gelecek ve gün boyu alanda kendilerini bekleyen taraftarıyla eğlencenin fitilini ateşleyecek.