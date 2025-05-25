Giriş Tarihi: 25.05.2025 07:22
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
07:22
Şampiyon Galatasaray, kupasına Yenikapı'da kavuşuyor! İşte tüm günün programı...
Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu bitime iki hafta kala ilan eden Galatasaray, kupasını ilk kez stat dışında bir etkinlikle alacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kutlamaların yapılacağı Yenikapı'ya akın edecek. Gün boyu kutlamaların süreceği alanda kupa töreni de yapılacak. Şampiyon takım, Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle çıkacak. İşte tüm detaylar…