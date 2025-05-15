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Haberler Galeri Serie A’da Edin Dzeko yangını! Yıldız golcü için sıraya girdiler…
Giriş Tarihi: 15.05.2025 17:38 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 17:48

Serie A’da Edin Dzeko yangını! Yıldız golcü için sıraya girdiler…

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor. Şampiyonluk şansı bir hayli zor alan Kanarya'da sezonun bitmesiyle flaş ayrılıklar yaşanacak. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Edin Dzeko için İtalyan ekipleri sıraya girdi. İşte haberin detayları…

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Serie A’da Edin Dzeko yangını! Yıldız golcü için sıraya girdiler…

Trendyol Süper Lig'de sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de yıldız golcü Edin Dzeko için flaş bir transfer iddiası geldi. İşte detaylar…

Serie A’da Edin Dzeko yangını! Yıldız golcü için sıraya girdiler…

LİGDE RAKİP EYÜPSPOR

Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligin bitimine 3 hafta kala Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor.

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Serie A’da Edin Dzeko yangını! Yıldız golcü için sıraya girdiler…

Şampiyonluk şansı imkansıza yakın olan Kanarya, ligin 36. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak.

Serie A’da Edin Dzeko yangını! Yıldız golcü için sıraya girdiler…

Bu sezon Avrupa, lig ve Türkiye Kupası'nda taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden start verdi.

Serie A’da Edin Dzeko yangını! Yıldız golcü için sıraya girdiler…

AYRILIKLAR DA YAŞANACAK

Yeni sezonda önemli isimleri kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertlilerde ayrılıklar da yaşanacak.