Giriş Tarihi: 15.05.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
17:48
Serie A’da Edin Dzeko yangını! Yıldız golcü için sıraya girdiler…
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor. Şampiyonluk şansı bir hayli zor alan Kanarya'da sezonun bitmesiyle flaş ayrılıklar yaşanacak. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Edin Dzeko için İtalyan ekipleri sıraya girdi. İşte haberin detayları…