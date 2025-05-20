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Haberler Galeri Süper Lig devlerinin kiralık oyuncuları geri dönüyor! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...
Giriş Tarihi: 20.05.2025 14:30 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 14:38

Süper Lig devlerinin kiralık oyuncuları geri dönüyor! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u mağlup ederek üst üste 3. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, lig tarihinde 5. yıldızını takan ilk takım oldu. Sezonun bitimine iki hafta kala gözler şimdi de yapılacak transferlere ve kiralıktan geri dönecek oyunculara çevrildi. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da sezon sonunda takıma geri dönecek olan oyuncular...

Süper Lig devlerinin kiralık oyuncuları geri dönüyor! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğuna uzandı. Sezonun sona ermesine sayılı günler kala, takımlar yeni sezon kadrolarını da şekillendirmeye başladı.

Süper Lig devlerinin kiralık oyuncuları geri dönüyor! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Süper Lig devlerinde yapılacak transferlerin yanı sıra, kiralıktan dönecek oyuncuların da geleceği de merak konusu. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta sezon sonunda takıma geri dönecek olan futbolcular...

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Süper Lig devlerinin kiralık oyuncuları geri dönüyor! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

WILFIRED ZAHA

Sezon başında Lyon devre arasında da MLS ekibi Charlotte FC'ye kiralanan Wilfried Zaha, yeni sezonda Okan Buruk'un planlamasında yer almıyor.

Süper Lig devlerinin kiralık oyuncuları geri dönüyor! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

GALATASARAY

KAZIMCAN KARATAŞ

Rus ekibi Orenburg'a kiralanan 22 yaşındaki sol bek, 21 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig devlerinin kiralık oyuncuları geri dönüyor! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

MATHIAS ROSS

Spartha Prag ile 17 maça çıkan Danimarkalı stoperin sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.