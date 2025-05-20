Giriş Tarihi: 20.05.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
14:38
Süper Lig devlerinin kiralık oyuncuları geri dönüyor! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...
Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u mağlup ederek üst üste 3. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, lig tarihinde 5. yıldızını takan ilk takım oldu. Sezonun bitimine iki hafta kala gözler şimdi de yapılacak transferlere ve kiralıktan geri dönecek oyunculara çevrildi. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da sezon sonunda takıma geri dönecek olan oyuncular...