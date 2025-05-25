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Haberler Galeri Trabzonspor'un yıldızına kanca! İşte bordo-mavililerin beklediği bonservis bedeli...
Giriş Tarihi: 25.05.2025 11:25 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 11:25

Trabzonspor'un yıldızına kanca! İşte bordo-mavililerin beklediği bonservis bedeli...

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin önderliğinde gelecek sezonun kadro planlaması için kolları sıvamıştı. Bordo-mavililerde gelecek oyuncuların yanı sıra, kadroda bazı ayrılıklar yaşanabilir. Avrupa ekibi, Fırtına'nın yıldız ismini transfer etme konusunda ısrarcı davranıyor. Trabzonspor cephesi gözde oyuncunun bonservis bedelini ise belirledi. İşte detaylar...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’un yıldızına kanca! İşte bordo-mavililerin beklediği bonservis bedeli...

Sezonu istediği şekilde tamamlayaman Trabzonspor, gözünü yeni sezona çevirdi.

Trabzonspor’un yıldızına kanca! İşte bordo-mavililerin beklediği bonservis bedeli...

TRANSFER ÇALIŞMASI

Fatih Tekke yönetimindeki Karadeniz devi, güçlü bir kadro için planlama yapmaya başladı.

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Trabzonspor’un yıldızına kanca! İşte bordo-mavililerin beklediği bonservis bedeli...

Fırtına'da gelecek oyuncuların yanı sıra teklif alan yıldız isimlerin akıbeti de merak konusu.

Trabzonspor’un yıldızına kanca! İşte bordo-mavililerin beklediği bonservis bedeli...

Avrupa ekibi, bordo-mavililerin yıldız ismini kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Trabzonspor’un yıldızına kanca! İşte bordo-mavililerin beklediği bonservis bedeli...

RENNES MENDY'DE ISRARCI

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Batista Mendy bir kez daha Rennes kulübünün radarına girdi.