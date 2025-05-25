Giriş Tarihi: 25.05.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
11:25
Trabzonspor'un yıldızına kanca! İşte bordo-mavililerin beklediği bonservis bedeli...
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin önderliğinde gelecek sezonun kadro planlaması için kolları sıvamıştı. Bordo-mavililerde gelecek oyuncuların yanı sıra, kadroda bazı ayrılıklar yaşanabilir. Avrupa ekibi, Fırtına'nın yıldız ismini transfer etme konusunda ısrarcı davranıyor. Trabzonspor cephesi gözde oyuncunun bonservis bedelini ise belirledi. İşte detaylar...