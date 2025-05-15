TÜRKİYE KUPASI: Trabzonspor - Galatasaray finalinin ardından çarpıcı sözler! Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu o pozisyonları yorumladı...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti. Dev final, ATV ekranlarından yayınlandı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 3-0 kazanarak şampiyon oldu. SABAH Spor'un usta yazarları, dün akşam oynanan dev finalin ardından takımları ve hakem Aydın'ı değerlendirdi. İşte yazarların yorumları… MURAT ÖZBOSTAN: Taraftar da çıldırmış G.Saray da! 1-Galatasaray maça Trabzonspor'u sahasına hapsederek başladı. Trabzonspor merkezde yeterli atletizme sahip olmadığı için Zubkov ve Nwakaeme üzerinden çıkış aradı. Ancak Zubkov'un hatasını Barış Alper Yılmaz değerlendirdi. 2-Mendy ve Okay ortada ağır kalırken, Trabzonspor'da Fatih Tekke, Ozan Tufan'ı ön alana baskıya gönderdi. Hatta bu plan sonucu net bir fırsat da yakalayan Ozan'a, karşı karşıya Günay geçit vermedi. 3-Galatasaray, atletizmiyle Trabzonspor'u yordu. Hem hücumda hem orta sahada daha dinamik ve oyunun temposunu ayarlayan taraf Galatasaray oldu. 'YUNUS GECENİN İSMİYDİ' 4-Trabzonspor'da Zubkov ve Nwakaeme etkisiz kaldı, çok pas hatası yaptı. Galatasaray, Nwakaeme'yi iki kişiyle baskıya alıp devamlı top kaybına zorladı. 5-Trabzonspor'un en iyi ismi Batagov'du, Osimhen'e karşı iyi mücadele verdi. Ancak sakatlanıp çıkmasıyla Trabzonspor'un savunması da zayıfladı. 6-G.Saray, merkezde Torreira, Lemina ve Sara ile üstünlüğü elinde tuttu. 7-Yunus, asistleriyle gecenin ismiydi. 8-Fatih Tekke, ilk yarı bu kadar kötü oynayan hücum hattından değişiklik yapmayarak ikinci devreye çıktı. Bitik Nwakaeme'ye umut bağladı. 'YÖNETİME MESAJDI' 9- Kulübelerde Okan Buruk maçı öyle yaşıyor ki bunu çıplak gözle izlemeniz lazım. Fatih Tekke için bunu diyemem. 10- Sezonu 2 kupa ile bitirecek G.Saray'ı kutlarım. Taraftarlar takıma muhteşem destek verdi. 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' tezahüratları da yönetime mesajdı. İSKENDER GÜNEN: Trabzon'un mücadele gücü yok Sorunlarla dolu bir sezon… Avrupa'ya gidebilmek için kupayı almak büyük önem taşıyordu. Trabzonspor için çok önemli bir maçta öyle bir başlangıç var ki, sorunlarla doluydu. Maçın 5. dakikasında Galatasaray'ın attığı golden önce Zubkov'un anlamsız hatasıyla başlayan süreç ve ardından Mendy'nin bulunması gereken yerde yerleşme hatasıyla gelen gol. Golden sonra rakibin kendi alanında oyunda kaldığı süreçler var. Burada orta alanın yetersizliği öne çıktı. Çünkü Mendy ve Okay aynı özellikli iki oyuncu. Futbolda orta alan oyuncularının öne ve çabuk oynama düşünceleri, bir takım için büyük önem taşır. Önde ise Zubkov'un geldiği günden beri en etkisiz görüntüsü. Banza'nın oyunda varlığı ile yokluğu belli olmaması. 'EN BÜYÜK ŞANSSIZLIK BATAGOV'UN SAKATLANMASI' Her şey Nwakaeme'nin yeteneklerine bağlandı. O da her topu aldığında ikili sıkıştırmalarla istediği performansı ortayı koyamadı. İkinci yarıda ise Trabzonspor'un yediği 2. golden önce Nwakaeme'ye yapılan bir faul var. Fakat hakem bunu taç olarak yorumladı. Trabzonspor adına en büyük şanssızlık ise takımın en iyisi savunmada her şeyiyle mücadele eden Batagov'un sakatlanması. Bu da farkın artmasının en büyük nedeniydi. Futbolda kalite önemli ama sizin ortaya koyacağınız takım olma bilinci, mücadele gücü her şeyden çok daha büyük önem taşır. Dün gece Trabzonspor'da eksik olan buydu. LEVENT TÜZEMEN: Kazanmayı fazlasıyla hak ettiler Bir yerde kupa varsa o kupayı kazanmak için de Galatasaray vardır. Sarı-kırmızılı takımda 3. şampiyonluğa koşan Okan Buruk'un hoca olarak koleksiyonundaki eksik kupa Türkiye Kupası'ydı. Galatasaraylı oyuncular, zihinsel ve fiziksel olarak kupaya çok iyi hazırlanmışlar. Barış Alper'in erken golünden sonra Trabzonspor oyun olarak Galatasaray'a hiç karşılık veremedi. Maç boyu oyunun kontrolü Galatasaray'ın elindeydi. Pas kalitesi Galatasaray'ın çok üstündü. Özellikle Eren Elmalı, soldan yaptığı ataklarla hücuma katkı sağladı. Gecede kabına sığmayan iki oyuncu vardı. Biri üç asiste imza atan Yunus Akgün, diğeri de Türkiye'de en çok gol atan yabancı rekorunu ele geçiren Osimhen'di. Nijeryalı yıldızın isteği, coşkusu ve attığı iki gol mükemmeldi. 'KAZANAN BİR TAKIM YARATTI' Lemina'nın orta alandaki liderliği Galatasaray'ın oyun hakimiyetine ciddi katkı verdi. Sanchez bir hata dışında Abdülkerim'le birlikte savunmayı topladı. Oyunu hep organize eden Galatasaray oldu. Trabzonspor, çok güvendiği Nwakaeme'den beklediğini alamadı. Galatasaraylı futbolcuların, hücumdan savunmaya çabuk dönmeleri alkışlanacak güzellikteydi. Torreira yine çalışkanlığı ile ön plana çıktı. Kupa kalecisi olan Günay, hatasız oynarken geriden kullandığı paslarda topu hep hedefe attı. İyi oynayan, coşkusunu kaybetmeyen, kazanma duygusunu hep diri tutan Galatasaray, hak ettiği bir galibiyet aldı ve kupayı müzesine taşıdı. Şimdi gözler, 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için Kayseri maçına çevrilecek. Okan Buruk hocayı kazanan bir Galatasaray takımı yarattığı için kutluyorum. BÜLENT TİMURLENK: G.Saray, rakibinden iki sıklet üstün Bireysel sporlarda kendisinden iki-üç sıklet büyük bir güreşçi veya boksörü bir sporcunun yenip yenemeyeceğini bilemeyiz ancak tahmin yapabiliriz çünkü karşılaşamazlar. Ancak takım sporlarında bu mümkün. Dün finalde Galatasaray karşısında kendisinden iki sıklet daha aşağıda bir takım vardı. Kabul edelim Kadıköy'de Fenerbahçe'yi saf dışı eden Galatasaray, kupanın bir kulbunu o akşam tutmuştu zaten. 'ZUBKOV GİBİ YETENEK VARKEN...' Fatih Tekke'nin takımı, ilk 10 dakikada nefes alamadığı pres ve kalesinde gördüğü golle hakemin saydırdığı bir boksör gibiydi. Yunus Akgün asistlerle finali domine ederken Barış Alper'in ilk gol vuruşu dışında sahada pek de görünmediği bir maç izledik. Lig yarışı Baba 1 ise Türkiye Kupası da Baba 2 ve bu filmlerin baş aktörü elbette ki Victor Osimhen. Batagov ligde iyi boğuşmuştu ama sakatlandıktan sonra oyundan çıkınca Osimhen'i tutabilmek mümkün değildi. Fatih Tekke iyi teknik adam mı? İyi teknik adamın, bir finalde ters kanatta Zubkov gibi bir yetenek varken topu ihtiyar Nwakaeme'ye vermekten başka planlarının olması lazımdı. 'İLK TEBRİK OKAN BURUK'A...' Trabzon'da ideal 11'ini bozmayan ve takımına sonuna kadar güvenen Okan Buruk, bütün teknik adamlık tezinin yeni bir versiyonunu bir zamanlar çalıştığı Gaziantep'te yazdı, ilk tebrik ona. Bir diğer tebrik ise Trabzon'dan, İstanbul'dan ve dört bir yandan bu final maçı için Gaziantep'e giden taraftarlara. Son not küçük Cüneyt Çakır'a (Cihan Aydın). Kariyeri boyunca Savic'in ağzının içine konuştuğu hakem olarak anılacak. AHMET ÇAKAR: Onuru zedeledi! Galatasaray koşmaya, iyi mücadele etmeye, yenmeye devam ediyor. Dün gece de çok ama çok rahat bir galibiyet aldılar. Trabzonspor için çok üzgünüm. Belki de ilk yarıda Davinson Sanchez'in yaptığı ağır hata, Ozan tarafından gol olarak değerlendirilse sonuç farklı olur muydu bilmiyorum. G.Saray maça adeta 1-0 önde başladı. Trabzonspor'un komik bir defans hatası, çıkarken kaptırılan top, Yunus'un iyi kesmesi ve Barış Alper'in ölümcül vuruşu… Şu muhakkak ki iki takım arasında da çok ciddi kalite farkı var. Mesela Savic, kariyeri çok iyi bir futbolcu ama Osimhen kendisini ezdi, geçti. Aynı Osimhen, yine vuruş kalitesini kullanıp G.Saray'ı 2-0 öne geçirdi. Acaba bu golü yemek Uğurcan'a yakıştı mı, o da tartışılır. 'GALATASARAY İKİ KUPAYLA KAPATACAK' G.Saray'ın attığı bir üçüncü gol var ki sanat eseri gibi. Osimhen, kendi sahasından topu çıkartıyor, Morata, Yunus Akgün'e ters bir top atıyor. Yunus da Osimhen'e 'Al da at kardeşim' diyerek topu bırakıveriyor. Sonuç olarak baktığımızda G.Saray muhtemelen sezonu iki kupayla kapatacak. Dün akşam Türk hakemliği için kapkara bir gece oldu. Penaltıyı yanlış verebilirsiniz, sarı kartı da yanlış verebilirsiniz ama zaten yaptığı bileğe basma hareketinden atılması gereken Savic, kendisine kıyak yapan hakem Cihan Aydın'a kafa atıyor. Kafanın şiddeti önemli değil. Türk hakemliğinin onuru önemli. Aynı Cihan Aydın, F.Bahçe-Samsun maçında Samsunlu Marius'u koluna dokundu diye atmıştı. Ama dün gece utanmadan, sıkılmadan kendisine kafa atan Savic'e hiçbir şey yapamadı. MUSTAFA ÇULCU: Osimhen gol öncesi topu faulle aldı Trabzonspor geriden oyun kurma arzusu içinde hatalı pas yapınca Barış Alper, 7 Trabzonsporlu oyuncu arasından yaptığı vuruşla golü attı. G.Saray'ın tempolu ve isabetli pas oyunu etkili oldu. Okan hoca rakibini iyi analiz etmiş. Nwakaeme ne zaman topu alsa, iki G.Saraylı oyuncu bastı. Sanchez öz güven ile futbol şımarıklığı arasında ince bir çizgide gidip geldi. Trabzonspor çok top kaybı yaptı. Oyuncular arasındaki kalite ve sıklet farkı sonucu belirledi. FIFA listesinden çıkarıp itibarını zedelediğin hakeme kupa finali vererek sezonun itibarını korumak, hem de yarı final yönettiği halde tüm evrensel temayüllere aykırı davranarak Cihan Aydın'a muhtaç olmak!!! İlk yarıda 19 faul çok fazla! Zaten yarısı faul değildi. Hakem bir türlü faul standardını oturtamadı. Barış Alper'in attığı golde Torreira şeklen ofsayt, oyuna ve rakibe müdahalesi yok. Gol temiz. Savic'e çıkan doğru sarı karttan sonra Savic'in sınırları zorlayan itirazı ve hakeme teması oldu. 'CİHAN AYDIN VE VAR FORMSUZDU' İkinci sarıdan ihraç etmeliydi. Sara'ya çıkan sarı, sertleşen oyunda tansiyonu düşürme balans sarısıydı. Batagov'un kapalı koluna gelen top asla penaltı olmaz. Devam kararı doğru. Nwakaeme'ye yaptığı kontrolsüz harekette Sallai net sarı görmeliydi ama göstermedi. Osimhen attığı gol öncesi Okay'dan topu faulle aldı. Hakemin ilk yarıda verdiği faullerden daha fazla fauldü ama devam ettirdi! VAR da karışmadı! Lundstram'a sarı doğru ancak ilk yarıda Sallai benzer eylemi Nwakaeme'ye daha etkili yaptı ama sarı çıkmadı! Trabzon'un golünde asisti yapan Draguş ofsayt, iptal doğru. G.Saray'ın 65'te penaltı beklediği, VAR'ın kontrol ettiği pozisyonda devam kararı doğru. Morata ofsayt, gol iptali doğru. Son dakika topsuz alanda Sallai'ye yumruk vuran Savic, direkt kırmızı görmeliydi, hakem de VAR da uyudu. 38 faul, 5 sarı kart… Cihan Aydın ve VAR Kwiatkowski formsuzdu. İdare ettiler.