TÜRKİYE KUPASI: Trabzonspor - Galatasaray finalinin ardından çarpıcı sözler! Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu o pozisyonları yorumladı...

MURAT ÖZBOSTAN: Taraftar da çıldırmış G.Saray da!

1-Galatasaray maça Trabzonspor'u sahasına hapsederek başladı. Trabzonspor merkezde yeterli atletizme sahip olmadığı için Zubkov ve Nwakaeme üzerinden çıkış aradı. Ancak Zubkov'un hatasını Barış Alper Yılmaz değerlendirdi. 2-Mendy ve Okay ortada ağır kalırken, Trabzonspor'da Fatih Tekke, Ozan Tufan'ı ön alana baskıya gönderdi. Hatta bu plan sonucu net bir fırsat da yakalayan Ozan'a, karşı karşıya Günay geçit vermedi. 3-Galatasaray, atletizmiyle Trabzonspor'u yordu. Hem hücumda hem orta sahada daha dinamik ve oyunun temposunu ayarlayan taraf Galatasaray oldu.