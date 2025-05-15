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Haberler Galeri TÜRKİYE KUPASI: Trabzonspor - Galatasaray finalinin ardından çarpıcı sözler! Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu o pozisyonları yorumladı...
Giriş Tarihi: 15.05.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 08:28

TÜRKİYE KUPASI: Trabzonspor - Galatasaray finalinin ardından çarpıcı sözler! Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu o pozisyonları yorumladı...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in (2) attığı gollerle 3-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı. Maçın ardından büyük bir coşku yaşayan sarı-kırmızılılar, tarihinde 19. kez kupa zaferine ulaştı. Gecenin yıldızı Victor Osimhen, maçın adamı seçildi. SABAH Spor'un usta kalemleri Murat Özbostan, İskender Günen, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu dev maçı yorumladı. İşte detayları...

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TÜRKİYE KUPASI: Trabzonspor - Galatasaray finalinin ardından çarpıcı sözler! Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu o pozisyonları yorumladı...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti. Dev final, ATV ekranlarından yayınlandı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 3-0 kazanarak şampiyon oldu.

TÜRKİYE KUPASI: Trabzonspor - Galatasaray finalinin ardından çarpıcı sözler! Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu o pozisyonları yorumladı...

SABAH Spor'un usta yazarları, dün akşam oynanan dev finalin ardından takımları ve hakem Aydın'ı değerlendirdi. İşte yazarların yorumları…

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TÜRKİYE KUPASI: Trabzonspor - Galatasaray finalinin ardından çarpıcı sözler! Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu o pozisyonları yorumladı...

MURAT ÖZBOSTAN: Taraftar da çıldırmış G.Saray da!

1-Galatasaray maça Trabzonspor'u sahasına hapsederek başladı. Trabzonspor merkezde yeterli atletizme sahip olmadığı için Zubkov ve Nwakaeme üzerinden çıkış aradı. Ancak Zubkov'un hatasını Barış Alper Yılmaz değerlendirdi. 2-Mendy ve Okay ortada ağır kalırken, Trabzonspor'da Fatih Tekke, Ozan Tufan'ı ön alana baskıya gönderdi. Hatta bu plan sonucu net bir fırsat da yakalayan Ozan'a, karşı karşıya Günay geçit vermedi. 3-Galatasaray, atletizmiyle Trabzonspor'u yordu. Hem hücumda hem orta sahada daha dinamik ve oyunun temposunu ayarlayan taraf Galatasaray oldu.

TÜRKİYE KUPASI: Trabzonspor - Galatasaray finalinin ardından çarpıcı sözler! Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu o pozisyonları yorumladı...

"YUNUS GECENİN İSMİYDİ"

4-Trabzonspor'da Zubkov ve Nwakaeme etkisiz kaldı, çok pas hatası yaptı. Galatasaray, Nwakaeme'yi iki kişiyle baskıya alıp devamlı top kaybına zorladı. 5-Trabzonspor'un en iyi ismi Batagov'du, Osimhen'e karşı iyi mücadele verdi. Ancak sakatlanıp çıkmasıyla Trabzonspor'un savunması da zayıfladı. 6-G.Saray, merkezde Torreira, Lemina ve Sara ile üstünlüğü elinde tuttu. 7-Yunus, asistleriyle gecenin ismiydi. 8-Fatih Tekke, ilk yarı bu kadar kötü oynayan hücum hattından değişiklik yapmayarak ikinci devreye çıktı. Bitik Nwakaeme'ye umut bağladı.

TÜRKİYE KUPASI: Trabzonspor - Galatasaray finalinin ardından çarpıcı sözler! Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu o pozisyonları yorumladı...

"YÖNETİME MESAJDI"

9- Kulübelerde Okan Buruk maçı öyle yaşıyor ki bunu çıplak gözle izlemeniz lazım. Fatih Tekke için bunu diyemem. 10- Sezonu 2 kupa ile bitirecek G.Saray'ı kutlarım. Taraftarlar takıma muhteşem destek verdi. 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' tezahüratları da yönetime mesajdı.