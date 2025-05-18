Giriş Tarihi: 18.05.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
13:55
19 Mayıs bankalar açık mı, havale ve EFT yapılır mı? 19 Mayıs Pazartesi bankalar çalışıyor mu, tatil mi?
Bankaların çalışma saatleri resmi tatil günlerinde değişiklik gösteriyor. Bu noktada Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konuyla ilgili işlemleri olanlar özel ve kamu bankalarında durumu kontrol ediyor.19 Mayıs bankalar açık mı sorusu bireysel ve kurumsal işlem gerçekleştirecekler için havale ve EFT yapılır mı sorusunu beraberinde getiriyor. Peki; 19 Mayıs Pazartesi bankalar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu, tatil mi olacak?