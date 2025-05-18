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Haberler Galeri 19 Mayıs bankalar açık mı, havale ve EFT yapılır mı? 19 Mayıs Pazartesi bankalar çalışıyor mu, tatil mi?
Giriş Tarihi: 18.05.2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 13:55

19 Mayıs bankalar açık mı, havale ve EFT yapılır mı? 19 Mayıs Pazartesi bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

Bankaların çalışma saatleri resmi tatil günlerinde değişiklik gösteriyor. Bu noktada Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konuyla ilgili işlemleri olanlar özel ve kamu bankalarında durumu kontrol ediyor.19 Mayıs bankalar açık mı sorusu bireysel ve kurumsal işlem gerçekleştirecekler için havale ve EFT yapılır mı sorusunu beraberinde getiriyor. Peki; 19 Mayıs Pazartesi bankalar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu, tatil mi olacak?

19 Mayıs bankalar açık mı, havale ve EFT yapılır mı? 19 Mayıs Pazartesi bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

19 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı sorusunda araştırmalar hız kazandı. Para transferi veya ödeme yapacaklar resmi tatil kapsamında sayılan Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel ve kamu kurumlarında çalışma düzenini kontrol ediyor. Peki, 19 Mayıs Pazartesi bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT yapılır mı?

19 Mayıs bankalar açık mı, havale ve EFT yapılır mı? 19 Mayıs Pazartesi bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

19 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Milli bayramlar arasında yer alan bu özel gün resmi tatil kapsamında. Bu noktada bankalar da çalışmalarına ara verecek.

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19 Mayıs bankalar açık mı, havale ve EFT yapılır mı? 19 Mayıs Pazartesi bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

HAVALE VE EFT YAPILIR MI?

Para transferleri resmi tatil günleri dışında ve banka çalışma saatleri içerisinde gerçekleşiyor. Ancak FAST işlemi ile 7/24 para gönderimi yapmak mümkün.

19 Mayıs bankalar açık mı, havale ve EFT yapılır mı? 19 Mayıs Pazartesi bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

19 Mayıs tarihinin hemen ardından 20 Mayıs Salı günü bankalar normal çalışma düzenlerine dönecek. FAST işlemi dışında yapılan para transferleri de bu tarih itibarıyla gerçekleşecek.

19 Mayıs bankalar açık mı, havale ve EFT yapılır mı? 19 Mayıs Pazartesi bankalar çalışıyor mu, tatil mi?