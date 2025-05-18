19 Mayıs bankalar açık mı, havale ve EFT yapılır mı? 19 Mayıs Pazartesi bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

19 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı sorusunda araştırmalar hız kazandı. Para transferi veya ödeme yapacaklar resmi tatil kapsamında sayılan Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel ve kamu kurumlarında çalışma düzenini kontrol ediyor. Peki, 19 Mayıs Pazartesi bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT yapılır mı?