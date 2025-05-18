19 Mayıs borsa açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi Borsa İstanbul çalışma düzeni ve resmi tatil takvimi

19 Mayıs borsa açık mı 2025 yılı için sorgulanıyor. Borsa İstanbul resmi tatil takvimi kontrol edilerek yatırımcılar adımlarını buna göre atıyor. Bu özel günde çalışmalara ara verilmesi halinde işlemler için bir sonraki çalışma günü beklenecek. Peki, 19 Mayıs Pazartesi borsa çalışıyor mu, tatil mi?