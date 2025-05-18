Giriş Tarihi: 18.05.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
15:56
19 Mayıs borsa açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi Borsa İstanbul çalışma düzeni ve resmi tatil takvimi
19 Mayıs borsa açık mı kapalı mı resmi tatil günüyle birlikte takip edilmeye başladı. Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının gerçekleştiği bu özel günde çeşitli kurumlarda da çalışma düzeni değişiyor. Borsa İstanbul çalışma saatleri de yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Konuyla ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki; 19 Mayıs Pazartesi borsa açık mı, çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılır mı?