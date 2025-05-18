Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 19 Mayıs borsa açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi Borsa İstanbul çalışma düzeni ve resmi tatil takvimi
Giriş Tarihi: 18.05.2025 15:56 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 15:56

19 Mayıs borsa açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi Borsa İstanbul çalışma düzeni ve resmi tatil takvimi

19 Mayıs borsa açık mı kapalı mı resmi tatil günüyle birlikte takip edilmeye başladı. Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının gerçekleştiği bu özel günde çeşitli kurumlarda da çalışma düzeni değişiyor. Borsa İstanbul çalışma saatleri de yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Konuyla ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki; 19 Mayıs Pazartesi borsa açık mı, çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılır mı?

19 Mayıs borsa açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi Borsa İstanbul çalışma düzeni ve resmi tatil takvimi

19 Mayıs borsa açık mı 2025 yılı için sorgulanıyor. Borsa İstanbul resmi tatil takvimi kontrol edilerek yatırımcılar adımlarını buna göre atıyor. Bu özel günde çalışmalara ara verilmesi halinde işlemler için bir sonraki çalışma günü beklenecek. Peki, 19 Mayıs Pazartesi borsa çalışıyor mu, tatil mi?

19 Mayıs borsa açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi Borsa İstanbul çalışma düzeni ve resmi tatil takvimi

19 MAYIS BORSA AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında pazartesi günü resmi tatil olacak. Bu nedenle Borsa İstanbul da çalışmasına bir günlük ara verecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
19 Mayıs borsa açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi Borsa İstanbul çalışma düzeni ve resmi tatil takvimi

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul bir sonraki iş gününde; 20 Mayıs Salı günü normal çalışma düzenine dönecek. İşlem yapmak için bu tarih beklenecek.

19 Mayıs borsa açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi Borsa İstanbul çalışma düzeni ve resmi tatil takvimi

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL TAKVİMİ 2025

1 Ocak 2025, Çarşamba Yeni Yıl Tatili Kapalı
29 Mart 2025, Cumartesi Ramazan Bayramı Arefesi Kapalı
30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı Ramazan Bayramı Kapalı
23 Nisan 2025, Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı
1 Mayıs 2025, Perşembe Emek ve Dayanışma Günü Kapalı
19 Mayıs 2025, Pazartesi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı
5 Haziran 2025, Perşembe Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi Kurban Bayramı Kapalı
15 Temmuz 2025, Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı
30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı Kapalı
28 Ekim 2025, Salı Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Kapalı

19 Mayıs borsa açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi Borsa İstanbul çalışma düzeni ve resmi tatil takvimi