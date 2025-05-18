19 Mayıs okullar tatil mi, yarın okul var mı? MEB takvimi ile 19 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi?

19 Mayıs Pazartesi (yarın) okul var mı sorusunda gözler MEB ve resmi tatil takvimine döndü. Çeşitli etkinliklerle Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak bu özel günde kutlamalara katılmak isteyenler için araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, 19 Mayıs okullar tatil mi?