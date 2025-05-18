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Haberler Galeri 19 Mayıs okullar tatil mi, yarın okul var mı? MEB takvimi ile 19 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi?
Giriş Tarihi: 18.05.2025 09:50 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 09:57

19 Mayıs okullar tatil mi, yarın okul var mı? MEB takvimi ile 19 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda tüm kademelerde sorgulamalar başladı. Veliler, öğrenciler ve öğretmenler bu doğrultuda planlarını çıkarıyor. 19 Mayıs okullar tatil mi, yarın okul var mı soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Konuyla ilgili MEB takvimi ve resmi tatil günleri kontrol edilenler arasında yer alıyor. Peki, 19 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi?

19 Mayıs okullar tatil mi, yarın okul var mı? MEB takvimi ile 19 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi?

19 Mayıs Pazartesi (yarın) okul var mı sorusunda gözler MEB ve resmi tatil takvimine döndü. Çeşitli etkinliklerle Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak bu özel günde kutlamalara katılmak isteyenler için araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, 19 Mayıs okullar tatil mi?

19 Mayıs okullar tatil mi, yarın okul var mı? MEB takvimi ile 19 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi?

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu doğrultuda okullarda da derslere 1 günlük ara verilecek.

19 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olacak.

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19 Mayıs okullar tatil mi, yarın okul var mı? MEB takvimi ile 19 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi?

KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ 2025

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı - Pazartesi

Kurban Bayramı 6-7-8-9 Haziran / Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Salı

30 Ağustos Zafer Bayramı - Cumartesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Çarşamba

19 Mayıs okullar tatil mi, yarın okul var mı? MEB takvimi ile 19 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB takviminde belirtildiği üzere okullar bu yıl 20 Haziran tarihinde kapanacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimini de paylaştı.

19 Mayıs okullar tatil mi, yarın okul var mı? MEB takvimi ile 19 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi?

Buna göre yeni eğitim-öğretim yılı 8 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. İşte, yeni MEB takvimi: