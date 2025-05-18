Giriş Tarihi: 18.05.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
09:57
19 Mayıs okullar tatil mi, yarın okul var mı? MEB takvimi ile 19 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda tüm kademelerde sorgulamalar başladı. Veliler, öğrenciler ve öğretmenler bu doğrultuda planlarını çıkarıyor. 19 Mayıs okullar tatil mi, yarın okul var mı soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Konuyla ilgili MEB takvimi ve resmi tatil günleri kontrol edilenler arasında yer alıyor. Peki, 19 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi?