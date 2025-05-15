Giriş Tarihi: 15.05.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
16:11
Ankara ve Konya'da fay hattı var mı? 2025 diri fay haritası ile Konya ve Ankara deprem riski
5.2 büyüklüğündeki Konya depremi Ankara'da hissedildi. Ankara deprem ile adı çok anılmayan iller arasında yer alması nedeniyle araştırmalara yöneldi. Ankara ve Konya'da fay hattı var mı sorusu öncelikli araştırmaların başında geliyor. Konuyla ilgili 2025 diri fay hattı haritası takip edilenler arasında. Türkiye deprem risk haritasıyla da risk altındaki şehirler yeniden taranıyor. İşte, Konya ve Ankara deprem riski...