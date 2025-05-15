Ankara ve Konya’da fay hattı var mı? 2025 diri fay haritası ile Konya ve Ankara deprem riski

Ankara ve Konya'da fay hattı var mı sorusu bölge sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. Çevre illerden hissedilen deprem Konya'nın ardından en çok Ankara'da kendisini gösterdi. Bununla birlikte deprem risk haritası ile birlikte diri fay hattı sorgulamaları gerçekleşiyor. İşte, Konya ve Ankara deprem riski hakkında merak edilenler...