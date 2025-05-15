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Haberler Galeri Ankara ve Konya'da fay hattı var mı? 2025 diri fay haritası ile Konya ve Ankara deprem riski
Giriş Tarihi: 15.05.2025 16:03 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 16:11

Ankara ve Konya'da fay hattı var mı? 2025 diri fay haritası ile Konya ve Ankara deprem riski

5.2 büyüklüğündeki Konya depremi Ankara'da hissedildi. Ankara deprem ile adı çok anılmayan iller arasında yer alması nedeniyle araştırmalara yöneldi. Ankara ve Konya'da fay hattı var mı sorusu öncelikli araştırmaların başında geliyor. Konuyla ilgili 2025 diri fay hattı haritası takip edilenler arasında. Türkiye deprem risk haritasıyla da risk altındaki şehirler yeniden taranıyor. İşte, Konya ve Ankara deprem riski...

Ankara ve Konya’da fay hattı var mı? 2025 diri fay haritası ile Konya ve Ankara deprem riski

Ankara ve Konya'da fay hattı var mı sorusu bölge sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. Çevre illerden hissedilen deprem Konya'nın ardından en çok Ankara'da kendisini gösterdi. Bununla birlikte deprem risk haritası ile birlikte diri fay hattı sorgulamaları gerçekleşiyor. İşte, Konya ve Ankara deprem riski hakkında merak edilenler...

Ankara ve Konya’da fay hattı var mı? 2025 diri fay haritası ile Konya ve Ankara deprem riski

KONYA'DA 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre Konya Kulu merkez üssünde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 18.73 km altında kaydedildi. Yaşanan sarsıntı Ankara'da oldukça hissedildi.

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Ankara ve Konya’da fay hattı var mı? 2025 diri fay haritası ile Konya ve Ankara deprem riski

KONYA'DA FAY HATTI VAR MI?

MTA diri fay haritalarına göre Konya'da diri faylar mevcut. Öte yandan bölgeyi etkileyen Tuz Gölü Fay Hattı, Ankara ve Niğde arasında yaklaşık 220 km uzunluğunda bir fay zonu olarak dikkat çekiyor.

Ankara ve Konya’da fay hattı var mı? 2025 diri fay haritası ile Konya ve Ankara deprem riski

ANKARA'DA FAY HATTI VAR MI?

Ankara'nın merkezinden doğrudan geçen aktif bir fay hattı olmamasına rağmen, şehir çevresinde ve sınır ilçelerinde küçük ve orta büyüklükteki depremlere neden olabilecek aktif fay hatları bulunuyor.

Ankara ve Konya’da fay hattı var mı? 2025 diri fay haritası ile Konya ve Ankara deprem riski

TÜRKİYE DEPREM RİSK HARİTASI

Konya 3. derece deprem kuşağında yer alıyor. Az risk taşıdığı bilinen bu bölgedeki şehirlerde 1. ve 2. derecedeki yerlere göre tehlike azalıyor.

Ankara da 3. ve 4. derece deprem bölgesinde yer alıyor.