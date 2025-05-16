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Haberler Galeri AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF bahar dönemi final sınavı giriş belgeleri erişime açıldı!
Giriş Tarihi: 16.05.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 11:10

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF bahar dönemi final sınavı giriş belgeleri erişime açıldı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 Bahar Dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Sınava girecek binlerce öğrenci için beklenen haber geldi. Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin sınav giriş belgelerini erişime açtı. Üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuruya göre, öğrenciler hangi sınav merkezinde, hangi salonda ve hangi sırada sınava gireceklerini artık öğrenebilecek. Peki AÖF final sınavı giriş belgelerine nasıl ulaşılır? İşte detaylar...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF bahar dönemi final sınavı giriş belgeleri erişime açıldı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavlarına kısa bir süre kaldı. Sınavlara katılacak öğrencilerin heyecanla beklediği sınav giriş yerleri, üniversitenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. Öğrenciler, sınav giriş belgelerine "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden erişebilecek. Peki, AÖF bahar dönemi final sınavları hangi tarihlerde yapılacak?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF bahar dönemi final sınavı giriş belgeleri erişime açıldı!

AÖF DÖNEM SONU SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin 2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınavı için sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Öğrenciler, sınav yerlerini ve belgelerine https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden ulaşabilirler.

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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF bahar dönemi final sınavı giriş belgeleri erişime açıldı!

2025 AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 yılı bahar dönemi final sınavları, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar, hem sabah hem de öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturumda gerçekleştirilecek. Her oturumda öğrenciler, yalnızca sınav giriş belgelerinde belirtilen saat ve derslerden sınava katılabilecek.

Her bir ders sınavında öğrencilere toplam 20 soru yöneltilecek ve sınav süresi 30 dakika olacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF bahar dönemi final sınavı giriş belgeleri erişime açıldı!

AÖF YAZ OKULU SINAVI 2025 TARİHİ NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF bahar dönemi final sınavı giriş belgeleri erişime açıldı!
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