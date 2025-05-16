Giriş Tarihi: 16.05.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
11:10
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF bahar dönemi final sınavı giriş belgeleri erişime açıldı!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 Bahar Dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Sınava girecek binlerce öğrenci için beklenen haber geldi. Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin sınav giriş belgelerini erişime açtı. Üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuruya göre, öğrenciler hangi sınav merkezinde, hangi salonda ve hangi sırada sınava gireceklerini artık öğrenebilecek. Peki AÖF final sınavı giriş belgelerine nasıl ulaşılır? İşte detaylar...