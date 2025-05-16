AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF bahar dönemi final sınavı giriş belgeleri erişime açıldı!

2025 AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 yılı bahar dönemi final sınavları, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar, hem sabah hem de öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturumda gerçekleştirilecek. Her oturumda öğrenciler, yalnızca sınav giriş belgelerinde belirtilen saat ve derslerden sınava katılabilecek.

Her bir ders sınavında öğrencilere toplam 20 soru yöneltilecek ve sınav süresi 30 dakika olacak.