Giriş Tarihi: 19.05.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
13:23
Bandırma Füze Kulübü konusu ve oyuncuları: Bandırma Füze Kulübü gerçek hikayesi nedir, film nerede çekildi?
Yerli sinemanın ilgi çeken yapımlarından Bandırma Füze Kulübü konusu ile izleyicileri hem etkileyici bir başarı öyküsüne hem de nostaljik bir döneme götürüyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, 1950'li yılların sonunda Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir grup gencin imkansızlıklara rağmen kurduğu kulübünü anlatıyor. Peki; Bandırma Füze Kulübü oyuncuları kimler, gerçek hikayesi nedir ve nerede çekildi?