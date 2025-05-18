Bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy’dan açıklama! 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman?

Bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Haziran ayında idrak edilecek Kurban Bayramı yılın ikinci bayramı olacak ve resmi tatil günleri değerlendirilecek. Özellikle öğrenciler ve çalışanların gündeminde olan sorular için gözler resmi açıklamalara döndü. Peki, 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün kaldı?