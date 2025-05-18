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Haberler Galeri Bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan açıklama! 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman?
Giriş Tarihi: 18.05.2025 15:57 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 15:57

Bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan açıklama! 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa Müzesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Turizm adına oldukça önemli açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy'un açıklaması ardından bayram tatili kaç gün ve 9 gün olacak mı soruları gündeme geldi. Kurban Bayramı tatili tarihleri için geri sayım başlarken vatandaşlar şimdiden planlarını yapıyor. Peki; 2025 Kurban Bayramı ne zaman, bayrama kaç gün kaldı?

Bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy’dan açıklama! 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman?

Bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Haziran ayında idrak edilecek Kurban Bayramı yılın ikinci bayramı olacak ve resmi tatil günleri değerlendirilecek. Özellikle öğrenciler ve çalışanların gündeminde olan sorular için gözler resmi açıklamalara döndü. Peki, 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün kaldı?

Bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy’dan açıklama! 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman?

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Yılın ikinci bayramı olacak Kurban Bayramı 4 gün boyunca idrak edilecek. 6 Haziran Cuma günü başlayacak bayram 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak.

5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı arifesi olacak. Bu tarih de yarım gün izin kapsamında.

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Bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy’dan açıklama! 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Normal şartlarda 4,5 gün olarak idrak edilen Kurban Bayramı tatili zaman zaman denk geldiği günler ışığında 9 güne çıkarılabiliyor.

Konuyla ilgili ilk açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi:

Bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy’dan açıklama! 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bakan Ersoy, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının gündemde olduğunu belirtti. Buna göre ilerleyen günlerde konunun netlik kazanması bekleniyor.

Bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy’dan açıklama! 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman?

KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ

19 Mayıs 2025, Pazartesi

15 Temmuz 2025, Salı

30 Ağustos 2025, Cumartesi

29 Ekim 2025, Çarşamba