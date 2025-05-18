Giriş Tarihi: 18.05.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
15:57
Bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan açıklama! 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman?
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa Müzesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Turizm adına oldukça önemli açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy'un açıklaması ardından bayram tatili kaç gün ve 9 gün olacak mı soruları gündeme geldi. Kurban Bayramı tatili tarihleri için geri sayım başlarken vatandaşlar şimdiden planlarını yapıyor. Peki; 2025 Kurban Bayramı ne zaman, bayrama kaç gün kaldı?