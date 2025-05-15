BİM AKTÜEL KATALOG 16 - 20 MAYIS | Katlanabilir piknik sepeti, oturma grubu ve daha fazlası bu hafta BİM’de!

BİM'de yeni hafta indirimleri başlıyor. Her hafta farklı konseptlerde birçok ürünü satışı sunana zincir markette bu hafta piknik konsepti yer alıyor. Piknik yapmayı sevenler için katlanabilir mangal, 3 L termos, 25 parça piknik seti, katlanabilir piknik sepeti ve daha fazlası geliyor. İşte, 16 - 20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu!