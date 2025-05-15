Giriş Tarihi: 15.05.2025 07:57
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
07:57
BİM AKTÜEL KATALOG 16 - 20 MAYIS | Katlanabilir piknik sepeti, oturma grubu ve daha fazlası bu hafta BİM'de!
BİM'de yeni haftanın aktüel kataloğu inceleniyor. Her hafta Salı ve Cuma günü aktüel ürün satışı yapan zincir markette, bu hafta çeşitli ürünler alışverişseverlerin sepetlerini dolduracak. Bim'de bu hafta çok amaçlı dolap, piknik çantası ve bahçe-balkon gibi oturma alanlarında kullanabilecek 5 parçalı oturma grubu, gölgelikli salıncak ve daha fazlası satışa çıkıyor. Peki, 16 - 20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte, yeni haftanın kataloğu!