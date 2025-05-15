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Haberler Galeri BİM AKTÜEL KATALOG 16 - 20 MAYIS | Katlanabilir piknik sepeti, oturma grubu ve daha fazlası bu hafta BİM'de!
Giriş Tarihi: 15.05.2025 07:57 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 07:57

BİM AKTÜEL KATALOG 16 - 20 MAYIS | Katlanabilir piknik sepeti, oturma grubu ve daha fazlası bu hafta BİM'de!

BİM'de yeni haftanın aktüel kataloğu inceleniyor. Her hafta Salı ve Cuma günü aktüel ürün satışı yapan zincir markette, bu hafta çeşitli ürünler alışverişseverlerin sepetlerini dolduracak. Bim'de bu hafta çok amaçlı dolap, piknik çantası ve bahçe-balkon gibi oturma alanlarında kullanabilecek 5 parçalı oturma grubu, gölgelikli salıncak ve daha fazlası satışa çıkıyor. Peki, 16 - 20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte, yeni haftanın kataloğu!

BİM AKTÜEL KATALOG 16 - 20 MAYIS | Katlanabilir piknik sepeti, oturma grubu ve daha fazlası bu hafta BİM’de!

BİM'de yeni hafta indirimleri başlıyor. Her hafta farklı konseptlerde birçok ürünü satışı sunana zincir markette bu hafta piknik konsepti yer alıyor. Piknik yapmayı sevenler için katlanabilir mangal, 3 L termos, 25 parça piknik seti, katlanabilir piknik sepeti ve daha fazlası geliyor. İşte, 16 - 20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL KATALOG 16 - 20 MAYIS | Katlanabilir piknik sepeti, oturma grubu ve daha fazlası bu hafta BİM’de!

BİM AKTÜEL KATALOĞU 16 MAYIS 2025 CUMA

Minderli Oturma Grubu (2'li): 3.950 TL

Katlanır Mangal: 695 TL

4,5 Litre Semaver: 999 TL

Pompalı Termos (3 Litre): 1.290 TL

Dekoratif Gaz Lambası: 279 TL

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BİM AKTÜEL KATALOG 16 - 20 MAYIS | Katlanabilir piknik sepeti, oturma grubu ve daha fazlası bu hafta BİM’de!

5 Parçalık Oturma Grubu: 7.999 TL

3 Kişilik Gölgelikli Salıncak: 7.500 TL

4 Raflı Çok Amaçlı Dolap: 1.990 TL

Ahşap Çocuk Karyolası: 999 TL

Pelüş Oyuncak (20 cm): 299 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 16 - 20 MAYIS | Katlanabilir piknik sepeti, oturma grubu ve daha fazlası bu hafta BİM’de!

Termo İzolasyonlu Çanta (~25 L): 369 TL

Katlanabilir Termo Piknik Çantası (25 L): 189 TL

Termos Sırt Çantası (18 L): 339 TL

Piknik Hasırı (150x210 cm): 299 TL

PVC Masa Örtüsü (140x180 cm): 149 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 16 - 20 MAYIS | Katlanabilir piknik sepeti, oturma grubu ve daha fazlası bu hafta BİM’de!

50'' Ultra HD TV: 11.990 TL

32'' HD LED TV: 4.290 TL

Akıllı Cep Telefonu: 6.250 TL

Işıklı Tripod: 199 TL

Kablosuz Hoparlör: 499 TL

Akıllı Saat: 599 TL

Kablolu Mouse: 1.390 TL