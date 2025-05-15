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Haberler Galeri DUS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2025-DUS 1. Dönem sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 12:28 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 12:34

DUS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2025-DUS 1. Dönem sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2025-DUS 1. Dönem sınav sonuçları bugün açıklanıyor. Diş hekimi adaylarının beklediği sınav sonuçlarında gözler ÖSYM ekranlarına döndü. sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak sonuçlarla birlikte adaylar puanlarına erişim sağlayacak. Peki; DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, DUS sonuçları sorgulama ekranı:

DUS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2025-DUS 1. Dönem sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DUS sonuçları sorgulama işlemleri için ÖSYM 15 Mayıs tarihini işaret etmişti. Adaylar sonuç ekranı başında sayfa yenilemelerine devam ediyor. 20 Nisan tarihinde gerçekleşen sınavın sonuçlarını öğrenecek adaylarla birlikte 2. dönem başvuru tarihleri de beklemeye başladı. Peki, 2025 DUS 1. Dönem sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, DUS 2. dönem başvuruları ne zaman?

DUS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2025-DUS 1. Dönem sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 15 Mayıs bugün erişime açılacak. Duyurunun geleceği saat bilinmiyor.

Adayların bekleyişi sürüyor.

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DUS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2025-DUS 1. Dönem sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DUS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

DUS sınav sonuçları sorgulama işlemleri ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden gerçekleşecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile sonuç belgelerini görüntüleyebilecek.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DUS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2025-DUS 1. Dönem sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DUS 2. DÖNEM BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2025

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2025-DUS 2. Dönem sınavı 12 Ekim 205 tarihinde gerçekleşecek. Sınava başvurular 27 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alınacak.

10 Eylül geç başvuru günü olurken ÖSYM takvimine göre sonuçlar ise 6 Kasım günü açıklanacak.

DUS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2025-DUS 1. Dönem sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?