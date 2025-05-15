DUS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2025-DUS 1. Dönem sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DUS sonuçları sorgulama işlemleri için ÖSYM 15 Mayıs tarihini işaret etmişti. Adaylar sonuç ekranı başında sayfa yenilemelerine devam ediyor. 20 Nisan tarihinde gerçekleşen sınavın sonuçlarını öğrenecek adaylarla birlikte 2. dönem başvuru tarihleri de beklemeye başladı. Peki, 2025 DUS 1. Dönem sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, DUS 2. dönem başvuruları ne zaman?