Giriş Tarihi: 15.05.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
12:34
DUS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2025-DUS 1. Dönem sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2025-DUS 1. Dönem sınav sonuçları bugün açıklanıyor. Diş hekimi adaylarının beklediği sınav sonuçlarında gözler ÖSYM ekranlarına döndü. sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak sonuçlarla birlikte adaylar puanlarına erişim sağlayacak. Peki; DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, DUS sonuçları sorgulama ekranı: