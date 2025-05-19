Ege Denizi deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ: DEPREM Mİ OLDU?

Deprem mi oldu sorusuna yanıt arayanlar kendi bölgelerinde veya yakınlarında gerçekleşen sarsıntılar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne başvuruyor. Son dakika deprem haberleri listelerde yerini alıyor. İşte, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerine ulaşabileceğiniz o sistem:

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