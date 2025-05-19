Giriş Tarihi: 19.05.2025 06:22
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
06:25
Ege Denizi deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Ege Denizi deprem haberleri ile gündemde. Gece saatlerinde gerçekleşen sarsıntı yüzeye yakın yerde meydana geldi. Denizde gerçekleşen sarsıntının ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listelerine döndü. Konuyla ilgili bölge sakinlerinin araştırmaları oldukça yoğun. Peki; deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, Ege Denizi depremi hakkında merak edilenler: