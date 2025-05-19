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Haberler Galeri Ege Denizi deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 19.05.2025 06:22 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 06:25

Ege Denizi deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Ege Denizi deprem haberleri ile gündemde. Gece saatlerinde gerçekleşen sarsıntı yüzeye yakın yerde meydana geldi. Denizde gerçekleşen sarsıntının ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listelerine döndü. Konuyla ilgili bölge sakinlerinin araştırmaları oldukça yoğun. Peki; deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, Ege Denizi depremi hakkında merak edilenler:

Ege Denizi deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Ege Denizi deprem son dakika haberi ile takip edildi. AFAD tarafından merkez üssü, şiddeti ve derinliği duyurulan sarsıntının bilgilerine Kandilli Rasathanesi'nden ulaşmak da mümkün. Yüzeye 7 km uzaklıkta gerçekleşen depremin ardından araştırmalar hız kazandı. İşte, detaylar:

Ege Denizi deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

EGE DENİZİ DEPREM İLE SALLANDI!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre saat 03.23'te meydana gelen deprem Ege Denizi merkez üssünde ve 4.6 büyüklüğünde kaydedildi. 7 km derinlikteki depreme dair detay bilgiler şöyle:

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Ege Denizi deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Büyüklük:4.6 (Mw)

Yer:Ege Denizi

Tarih:2025-05-19

Saat:03:23:19 TSİ

Enlem:38.72028 N

Boylam:23.27639 E

Derinlik:7 km

Ege Denizi deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ: DEPREM Mİ OLDU?

Deprem mi oldu sorusuna yanıt arayanlar kendi bölgelerinde veya yakınlarında gerçekleşen sarsıntılar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne başvuruyor. Son dakika deprem haberleri listelerde yerini alıyor. İşte, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerine ulaşabileceğiniz o sistem:

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Ege Denizi deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?