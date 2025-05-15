Eurovision 2025 finali ne zaman ve hangi kanalda? İşte bu yılın ilk Eurovision finalistleri

13 Mayıs tarihinde gerçekleşen ilk yarı finalin ardından finale çıkan ilk 10 ülke belli oldu. İkinci turda çıkacak ülkelerle birlikte finalin detayları da belli olmaya başladı. Finalde geçtiğimiz yılın birincisi Nemo'nun sahne alması bekleniyor. Peki; Eurovision 2025 ne zaman ve hangi kanalda? İşte Eurovision 2025 final tarihi: