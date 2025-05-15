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Giriş Tarihi: 15.05.2025 12:55 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 15:20

Eurovision 2025 finali ne zaman ve hangi kanalda? İşte bu yılın ilk Eurovision finalistleri

Eurovision Şarkı Yarışması, 69. yılında İsviçre, Basel'de gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl Nemo'nun The Code adlı şarkısıyla kazandığı yarışmada 2 yarı final turu yapılıyor. Eurovision 2025 final tarihi için de geri sayım başladı. 37 katılımcı ülkeden 27'si finalist olacak. 2. yarı final turu 15 Mayıs bugün ekranlarda olacak. Peki, Eurovision 2025 ne zaman ve hangi kanalda?

Eurovision 2025 finali ne zaman ve hangi kanalda? İşte bu yılın ilk Eurovision finalistleri

13 Mayıs tarihinde gerçekleşen ilk yarı finalin ardından finale çıkan ilk 10 ülke belli oldu. İkinci turda çıkacak ülkelerle birlikte finalin detayları da belli olmaya başladı. Finalde geçtiğimiz yılın birincisi Nemo'nun sahne alması bekleniyor. Peki; Eurovision 2025 ne zaman ve hangi kanalda? İşte Eurovision 2025 final tarihi:

Eurovision 2025 finali ne zaman ve hangi kanalda? İşte bu yılın ilk Eurovision finalistleri

EUROVİSİON 2025 NE ZAMAN?

69. Eurovision Şarkı Yarışması İsviçre Basel'de başladı. İlk yarı final 13 Mayıs tarihinde gerçekleşti. 2. yarı final ise 15 Mayıs tarihinde. İki yarı finalde de 10 ülke finale çıkacak.

Final ise 17 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

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Eurovision 2025 finali ne zaman ve hangi kanalda? İşte bu yılın ilk Eurovision finalistleri

EUROVİSİON 2025 HANGİ KANALDA?

"Eurovision Song Contest" YouTube kanalı üzerinden canlı yayın yayınlanıyor.

İşte, ilk yarı finalde finale çıkan ülkeler:

Eurovision 2025 finali ne zaman ve hangi kanalda? İşte bu yılın ilk Eurovision finalistleri
  • İzlanda
  • Polonya
  • Estonya
  • Ukrayna
  • İsveç
  • Portekiz
  • Norveç
  • San Marino
  • Arnavutluk
  • Hollanda
Eurovision 2025 finali ne zaman ve hangi kanalda? İşte bu yılın ilk Eurovision finalistleri