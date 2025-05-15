Giriş Tarihi: 15.05.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
15:20
Eurovision 2025 finali ne zaman ve hangi kanalda? İşte bu yılın ilk Eurovision finalistleri
Eurovision Şarkı Yarışması, 69. yılında İsviçre, Basel'de gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl Nemo'nun The Code adlı şarkısıyla kazandığı yarışmada 2 yarı final turu yapılıyor. Eurovision 2025 final tarihi için de geri sayım başladı. 37 katılımcı ülkeden 27'si finalist olacak. 2. yarı final turu 15 Mayıs bugün ekranlarda olacak. Peki, Eurovision 2025 ne zaman ve hangi kanalda?