KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenler müjde!

Memur olma hayali kuran adaylar için kamu kurumlarından yeni personel alım ilanları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, farklı pozisyonlar için güncel ilanları yayımladı. Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve çeşitli kamu kuruluşları bünyesinde yapılacak alımlar dikkat çekiyor. İşte, en güncel kamu personel alım ilanları ve detaylar…