Giriş Tarihi: 15.05.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
06:45
KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenler müjde!
Kamuya personel alımları tüm hızıyla sürüyor. Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve farklı kamu kurumları, KPSS'li ve KPSS'siz başvuru yapılabilen ilanlarla yeni personel istihdamı sağlıyor. Farklı kadro ve pozisyonlar için yayımlanan ilanlar, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, kamu personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte en güncel ilanlar ve detaylar…