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Haberler Galeri KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenler müjde!
Giriş Tarihi: 15.05.2025 06:45 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 06:45

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenler müjde!

Kamuya personel alımları tüm hızıyla sürüyor. Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve farklı kamu kurumları, KPSS'li ve KPSS'siz başvuru yapılabilen ilanlarla yeni personel istihdamı sağlıyor. Farklı kadro ve pozisyonlar için yayımlanan ilanlar, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, kamu personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte en güncel ilanlar ve detaylar…

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenler müjde!

Memur olma hayali kuran adaylar için kamu kurumlarından yeni personel alım ilanları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, farklı pozisyonlar için güncel ilanları yayımladı. Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve çeşitli kamu kuruluşları bünyesinde yapılacak alımlar dikkat çekiyor. İşte, en güncel kamu personel alım ilanları ve detaylar…

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenler müjde!

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2025 yılı için birçok kamu personeli alım ilanları yayında!

İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve başvuru koşulları;

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KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenler müjde!

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 23 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Başvurular 25 Nisan tarihinde başlayacak 23 Mayıs tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenler müjde!

TÜİK 12 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Türkiye İstatistik Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 uzman yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 15 Mayıs tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenler müjde!

MEB 5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Başvurular 30 Mayıs tarihinde sona erecek.