Giriş Tarihi: 18.05.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
16:11
Kibarca Öldürmek konusu ve oyuncuları: Kibarca Öldürmek filmi ne zaman çekildi?
Orijinal adıyla Killing Them Softly Brad Pitt'in başrolünde ekranlara geliyor. Sinemaseverlerin televizyonda takip edeceği yapımın yönetmen koltuğunda Andrew Dominik oturuyor. Kibarca Öldürmek konusu ile dedektif ve gerilim türlerinde dikkat çekiyor. Filme dair araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, Kibarca Öldürmek oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?