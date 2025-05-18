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Haberler Galeri Kibarca Öldürmek konusu ve oyuncuları: Kibarca Öldürmek filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 18.05.2025 16:04 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 16:11

Kibarca Öldürmek konusu ve oyuncuları: Kibarca Öldürmek filmi ne zaman çekildi?

Orijinal adıyla Killing Them Softly Brad Pitt'in başrolünde ekranlara geliyor. Sinemaseverlerin televizyonda takip edeceği yapımın yönetmen koltuğunda Andrew Dominik oturuyor. Kibarca Öldürmek konusu ile dedektif ve gerilim türlerinde dikkat çekiyor. Filme dair araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, Kibarca Öldürmek oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Kibarca Öldürmek konusu ve oyuncuları: Kibarca Öldürmek filmi ne zaman çekildi?

Kibarca Öldürmek konusu ile bir çetenin hikayesine odaklanıyor. Soğukkanlı oluşuyla bilinen Jackie Cogan çetenin bıraktığı izlerin peşine düşüyor. Filme televizyon ekranlarında denk gelenler yapımın detaylarını araştırıyor. İşte, 2012 yapımı Kibarca Öldürmek oyuncuları:

Kibarca Öldürmek konusu ve oyuncuları: Kibarca Öldürmek filmi ne zaman çekildi?

KİBARCA ÖLDÜRMEK KONUSU

Yerel bir çetenin yönettiği, büyük paraların döndüğü bir yeraltı kumar işletmesinde ciddi bir soygun gerçekleştirilir. Failler kendilerini akıllı zanneden ama aslında geride bir sürü iz bırakan 3 adamdır. Bunun üzerine çete, düzenlendiği poker oyunları sırasında yapılan soygunları araştırmak için Jackie Cogan'ı görevlendirir.

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Kibarca Öldürmek konusu ve oyuncuları: Kibarca Öldürmek filmi ne zaman çekildi?

Soğuk kanlı Jackie acımasızlığı ile tanınır ama işini bir o kadar da 'temiz' ve 'kibarca' yapar. İşin esas faillerini bulmak ve icaplarına bakmakla görevlendirilen kiralık katil, diğer yandan da yaşadığı gerçeklerle yüzleşir.

Kibarca Öldürmek konusu ve oyuncuları: Kibarca Öldürmek filmi ne zaman çekildi?

KİBARCA ÖLDÜRMEK OYUNCULARI

Brad Pitt
Richard Jenkins
James Gandolfini
Ray Liotta
Scoot McNairy
Ben Mendelsohn

Vincent Curatola

Sam Shepard

Kibarca Öldürmek konusu ve oyuncuları: Kibarca Öldürmek filmi ne zaman çekildi?