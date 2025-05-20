Kurban Bayramı ne zaman 2025, tatili kaç gün olacak? İşte Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı yaklaştıkça tatil süreleriyle ilgili merak da artıyor. Ramazan Bayramı'nda tatilin 9 güne uzatılmasıyla seyahat planlarını buna göre yapan vatandaşlar, bu kez Kurban Bayramı'nda sıcak havaların etkisiyle yolculuk hazırlıklarını erkenden yapacak. Resmi duyurular ise heyecanla bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı hangi tarihte kutlanacak? İşte detaylar...