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Haberler Galeri Kurban Bayramı ne zaman 2025, tatili kaç gün olacak? İşte Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi
Giriş Tarihi: 20.05.2025 07:56 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 07:56

Kurban Bayramı ne zaman 2025, tatili kaç gün olacak? İşte Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi

2025 Kurban Bayramı tarihleri, haziran ayı yaklaşırken netleşti. Diyanet takvimine göre, bu yıl bayram arefe günüyle birlikte toplam 4,5 gün sürecek. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 9 günlük tatil beklentisi ise resmi açıklamalarla şekillenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Manisa Müzesi'nde yaptığı açıklamalar sonrası tatil süresi gündemdeki yerini koruyor. Bayram tatili için geri sayım sürerken, vatandaşlar planlarını yapmaya başladı. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman ve tatil kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman 2025, tatili kaç gün olacak? İşte Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı yaklaştıkça tatil süreleriyle ilgili merak da artıyor. Ramazan Bayramı'nda tatilin 9 güne uzatılmasıyla seyahat planlarını buna göre yapan vatandaşlar, bu kez Kurban Bayramı'nda sıcak havaların etkisiyle yolculuk hazırlıklarını erkenden yapacak. Resmi duyurular ise heyecanla bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı hangi tarihte kutlanacak? İşte detaylar...

Kurban Bayramı ne zaman 2025, tatili kaç gün olacak? İşte Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Haziran ayı içerisinde idrak edilecek. Bayramın arefe günü 5 Haziran'a, ilk günü ise 6 Haziran'a denk gelecek.

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Kurban Bayramı ne zaman 2025, tatili kaç gün olacak? İşte Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

6-9 Haziran aralığındaki Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzama olasılığını değerlendiren Ersoy, "Biz tabii ki 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün de isteği bu" dedi. Ersoy, "Ama sadece bizim isteğimizle olmuyor. Verilecek kararı hep birlikte bekleyip göreceğiz" diye ekledi.

Kurban Bayramı ne zaman 2025, tatili kaç gün olacak? İşte Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı ne zaman 2025, tatili kaç gün olacak? İşte Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı izni 4,5 gün olarak planlanıyor. Hafta sonuyla birleştirilmesi halinde toplam süre 9 güne kadar uzayabiliyor.

Bu yıla dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Yapıldığında yer vereceğiz.