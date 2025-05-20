Giriş Tarihi: 20.05.2025 07:56
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
07:56
Kurban Bayramı ne zaman 2025, tatili kaç gün olacak? İşte Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi
2025 Kurban Bayramı tarihleri, haziran ayı yaklaşırken netleşti. Diyanet takvimine göre, bu yıl bayram arefe günüyle birlikte toplam 4,5 gün sürecek. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 9 günlük tatil beklentisi ise resmi açıklamalarla şekillenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Manisa Müzesi'nde yaptığı açıklamalar sonrası tatil süresi gündemdeki yerini koruyor. Bayram tatili için geri sayım sürerken, vatandaşlar planlarını yapmaya başladı. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman ve tatil kaç gün olacak?