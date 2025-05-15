Giriş Tarihi: 15.05.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
16:22
KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ: Diyanet'e göre 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, hangi tarihlere denk geliyor?
Kurban Bayramı tarihleri, haziran ayı yaklaşırken merak edilen konular arasında yer aldı. 2025 yılı bayram günleri Diyanet takvimiyle netleşti. Bu yıl haziran ayında kutlanacak olan bayram, arefe günüyle birlikte toplam 4,5 gün sürecek. Diğer yandan, tatilin Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 9 gün olmasını bekleyenler, gözlerini yapılacak resmi açıklamalara çevirdi. Tatil süresine dair beklentiler artarken, resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek? İşte bu yılın bayram tarihleri ve tatil süresi...