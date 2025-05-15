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Haberler Galeri KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ: Diyanet'e göre 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, hangi tarihlere denk geliyor?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 16:22 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 16:22

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ: Diyanet'e göre 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, hangi tarihlere denk geliyor?

Kurban Bayramı tarihleri, haziran ayı yaklaşırken merak edilen konular arasında yer aldı. 2025 yılı bayram günleri Diyanet takvimiyle netleşti. Bu yıl haziran ayında kutlanacak olan bayram, arefe günüyle birlikte toplam 4,5 gün sürecek. Diğer yandan, tatilin Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 9 gün olmasını bekleyenler, gözlerini yapılacak resmi açıklamalara çevirdi. Tatil süresine dair beklentiler artarken, resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek? İşte bu yılın bayram tarihleri ve tatil süresi...

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ: Diyanet’e göre 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, hangi tarihlere denk geliyor?

Kurban Bayramı yaklaşırken tatil günlerine dair bekleyiş artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın 9 güne çıkarılmasıyla tatil planlarına yön veren vatandaşlar Kurban Bayramı'nda havaların ısınmasıyla birlikte seyahat planlarını hazırlayacak. Gözler açıklamalara çevrildi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ: Diyanet’e göre 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, hangi tarihlere denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Haziran ayı içerisinde idrak edilecek. Bayramın arefe günü 5 Haziran'a, ilk günü ise 6 Haziran'a denk gelecek.

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KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ: Diyanet’e göre 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, hangi tarihlere denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ: Diyanet’e göre 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, hangi tarihlere denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı izni 4,5 gün olarak planlanıyor. Hafta sonuyla birleştirilmesi halinde toplam süre 9 güne kadar uzayabiliyor.

Bu yıla dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Yapıldığında yer vereceğiz.

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ: Diyanet’e göre 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, hangi tarihlere denk geliyor?