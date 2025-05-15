KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ: Diyanet’e göre 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, hangi tarihlere denk geliyor?

Kurban Bayramı yaklaşırken tatil günlerine dair bekleyiş artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın 9 güne çıkarılmasıyla tatil planlarına yön veren vatandaşlar Kurban Bayramı'nda havaların ısınmasıyla birlikte seyahat planlarını hazırlayacak. Gözler açıklamalara çevrildi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?