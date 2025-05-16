KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ 2025: Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, bayram tatili 9 gün olur mu?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Resmî tatil süresi genellikle 4.5 gün olarak planlansa da, 2025 yılında arefenin Perşembe, bayramın ise Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle hafta sonuyla birleşen 5 günlük bir tatil gündeme geliyor.

Kamu çalışanları için ise bu tatilin 9 güne uzatılması ihtimali her yıl olduğu gibi bu yıl da konuşulabilir. Resmî açıklamaların ise bayrama yakın günlerde yapılması bekleniyor. bu metni değiştirerek yenib ir metin ayz