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Giriş Tarihi: 16.05.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 11:20

KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ 2025: Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, bayram tatili 9 gün olur mu?

Bayram planlarını şimdiden yapmak isteyenler, bu yıl Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini merak ediyor. 2025 yılında Kurban Bayramı, hafta sonuyla birleşebilecek şekilde 4,5 gün olarak planlanıyor. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi, hükümetin ek bir tatil kararı alması durumunda bayram tatilinin 9 güne uzatılması da gündeme gelebilir. Peki 2025 Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor? Bayram tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ 2025: Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, bayram tatili 9 gün olur mu?

Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Hem dini vecibelerini yerine getirmek isteyen hem de yaz mevsiminin avantajını değerlendirmeyi planlayan vatandaşlar, 2025 Kurban Bayramı tarihlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 yılı dini takvimine göre, bu yıl Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geleceği netleşti. Peki, 2025 Kurban Bayramı hangi tarihlerde kutlanacak ve ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ 2025: Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, bayram tatili 9 gün olur mu?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 yılı dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek. Bayramdan bir gün önce, yani arefe günü ise 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor.

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KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ 2025: Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, bayram tatili 9 gün olur mu?

BAYRAM TATİL GÜNLERİ

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ 2025: Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, bayram tatili 9 gün olur mu?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Resmî tatil süresi genellikle 4.5 gün olarak planlansa da, 2025 yılında arefenin Perşembe, bayramın ise Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle hafta sonuyla birleşen 5 günlük bir tatil gündeme geliyor.

Kamu çalışanları için ise bu tatilin 9 güne uzatılması ihtimali her yıl olduğu gibi bu yıl da konuşulabilir. Resmî açıklamaların ise bayrama yakın günlerde yapılması bekleniyor. bu metni değiştirerek yenib ir metin ayz

KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ 2025: Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, bayram tatili 9 gün olur mu?

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban kesimi, Kurban Bayramı'nın 1. günü sabah namazının ardından başlar ve 3. günün akşamına kadar devam eder. 2025 yılı için bu süre, 6 Haziran sabahı başlayıp 8 Haziran akşamına kadar sürecek. Bununla birlikte, bazı mezheplerin görüşlerine göre kurban kesimi 4. günün (9 Haziran) akşamına kadar uzatılabilir. Bu nedenle, kurban ibadetini yerine getirirken bağlı olunan mezhep görüşlerine dikkat etmek önemlidir.