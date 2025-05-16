Giriş Tarihi: 16.05.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
11:20
KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ 2025: Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, bayram tatili 9 gün olur mu?
Bayram planlarını şimdiden yapmak isteyenler, bu yıl Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini merak ediyor. 2025 yılında Kurban Bayramı, hafta sonuyla birleşebilecek şekilde 4,5 gün olarak planlanıyor. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi, hükümetin ek bir tatil kararı alması durumunda bayram tatilinin 9 güne uzatılması da gündeme gelebilir. Peki 2025 Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor? Bayram tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte detaylar...