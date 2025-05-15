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Haberler Galeri LGS SINAV TARİHİ 2025 | Öğrenciler ve veliler dikkat! MEB ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 21:58 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 22:06

LGS SINAV TARİHİ 2025 | Öğrenciler ve veliler dikkat! MEB ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman, kaç gün kaldı?

Ortaokul son sınıf öğrencilerinin liseye geçiş sürecindeki en kritik adım olan 2025 LGS sınavı, yaklaştıkça hem öğrenciler hem de veliler için heyecan artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan sınav takvimi kapsamında başvurular tamamlandı. Artık tüm dikkatler sınav gününe çevrildi. Peki, 2025 LGS sınavı hangi tarihte yapılacak? LGS'ye kaç gün kaldı?

LGS SINAV TARİHİ 2025 | Öğrenciler ve veliler dikkat! MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

Türkiye genelinde uygulanacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kısa bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan sınav takvimine göre başvuru süreci tamamlandı. Öğrenciler ve aileleri artık gözlerini sınav gününe çevirmiş durumda. Peki, 2025 LGS ne zaman yapılacak, sınava kaç gün kaldı? İşte detaylar…

LGS SINAV TARİHİ 2025 | Öğrenciler ve veliler dikkat! MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

2025 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav tarihi netleşti. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

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LGS SINAV TARİHİ 2025 | Öğrenciler ve veliler dikkat! MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

LGS SINAV TARİHİ 2025 | Öğrenciler ve veliler dikkat! MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS SINAVI OTURUM SÜRESİ VE SORU DAĞILIMI
15 Haziran'da yapılacak sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başlayacak.

Bu oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

LGS SINAV TARİHİ 2025 | Öğrenciler ve veliler dikkat! MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman, kaç gün kaldı?