Giriş Tarihi: 15.05.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
22:06
LGS SINAV TARİHİ 2025 | Öğrenciler ve veliler dikkat! MEB ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman, kaç gün kaldı?
Ortaokul son sınıf öğrencilerinin liseye geçiş sürecindeki en kritik adım olan 2025 LGS sınavı, yaklaştıkça hem öğrenciler hem de veliler için heyecan artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan sınav takvimi kapsamında başvurular tamamlandı. Artık tüm dikkatler sınav gününe çevrildi. Peki, 2025 LGS sınavı hangi tarihte yapılacak? LGS'ye kaç gün kaldı?