Nalan filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV’de!

NALAN FİLMİ KONUSU

Nalan filmi, sabah programlarının ünlü sunucusu Nalan Kazak'ın hikayesini anlatıyor. Nalan, geçirdiği bir kaza sonrası iki yıl boyunca ekranlardan uzak kalır. Yeniden programına dönmeye karar verdiğinde, ilk konuklarından biri eski sevgilisi rapçi Talat olur. Ancak canlı yayın sırasında Nalan'da tuhaf bir durum baş gösterir: Sorulan sorulara, farkında olmadan düşündüklerinin tam tersini söylemeye başlar. Açken "tok", mutluyken "üzgün" der, övmek istediğinde hakaret eder, öfkelendiğinde ise hoş sözler sarf eder. Bu kriz, Nalan'ın işini kaybetmesine ve itibarının zedelenmesine yol açar. Film, Nalan'ın bu garip durumdan kurtulmak için çevresindeki insanların, özellikle Talat ve ekip arkadaşlarının desteğini arayışını ve bu süreçte yaşadığı komik ve duygusal olayları konu ediniyor.