Giriş Tarihi: 17.05.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
14:06
Nalan filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV'de!
Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Nalan filmi, hem etkileyici senaryosu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yönetmenliğini Fatih Mutlu'nun üstlendiği yapımda, Açelya Topaloğlu, Sergen Deveci ve Berna Koraltürk gibi başarılı isimler performanslarıyla öne çıkıyor. Film, yaşadığı talihsiz bir kazanın ardından kariyerine ara vermek zorunda kalan genç ve başarılı bir sunucunun, zorlu bir yolculuğun ardından yeniden ekranlara dönme çabasını konu alıyor. Peki, Nalan filminin konusu ne, oyuncuları kimler?