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Haberler Galeri Nalan filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 17.05.2025 14:06 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 14:06

Nalan filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV'de!

Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Nalan filmi, hem etkileyici senaryosu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yönetmenliğini Fatih Mutlu'nun üstlendiği yapımda, Açelya Topaloğlu, Sergen Deveci ve Berna Koraltürk gibi başarılı isimler performanslarıyla öne çıkıyor. Film, yaşadığı talihsiz bir kazanın ardından kariyerine ara vermek zorunda kalan genç ve başarılı bir sunucunun, zorlu bir yolculuğun ardından yeniden ekranlara dönme çabasını konu alıyor. Peki, Nalan filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Nalan filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV’de!

Eğlenceli hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Nalan filmi, Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Açelya Topaloğlu, Sergen Deveci ve Berna Koraltürk'ün paylaştığı yapım, mizah dolu sahneleriyle ekran başındakilere keyifli anlar yaşatıyor. Peki, Nalan filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Nalan filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV’de!

NALAN FİLMİ KONUSU
Nalan filmi, sabah programlarının ünlü sunucusu Nalan Kazak'ın hikayesini anlatıyor. Nalan, geçirdiği bir kaza sonrası iki yıl boyunca ekranlardan uzak kalır. Yeniden programına dönmeye karar verdiğinde, ilk konuklarından biri eski sevgilisi rapçi Talat olur. Ancak canlı yayın sırasında Nalan'da tuhaf bir durum baş gösterir: Sorulan sorulara, farkında olmadan düşündüklerinin tam tersini söylemeye başlar. Açken "tok", mutluyken "üzgün" der, övmek istediğinde hakaret eder, öfkelendiğinde ise hoş sözler sarf eder. Bu kriz, Nalan'ın işini kaybetmesine ve itibarının zedelenmesine yol açar. Film, Nalan'ın bu garip durumdan kurtulmak için çevresindeki insanların, özellikle Talat ve ekip arkadaşlarının desteğini arayışını ve bu süreçte yaşadığı komik ve duygusal olayları konu ediniyor.

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Nalan filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV’de!

NALAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Nalan filmi İstanbul'un farklı mekanlarında çekildi. Yönetmen Mutlu, çekimlerin "İstanbul'un bir ucundan bir ucuna, çok farklı mekanlarda" gerçekleştiğini belirtti ve Nalan'ın bir İstanbul filmi olduğunu vurguladı.

Nalan filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV’de!

NALAN FİLMİ OYUNCULARI

Açelya Topaloğlu

Sergen Deveci

Berna Koraltürk

Bülent Alkış

Nalan filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV’de!

Bahtiyar Engin

Birsen Dürülü

Hünkar Nihal Konar

Taha Ünal