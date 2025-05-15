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Haberler Galeri ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI BEKLENİYOR! MEB il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 11:44

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI BEKLENİYOR! MEB il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurularında son aşamaya gelindi. Başvurular, "Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" esaslarına göre alınıyor. Başvuru sürecini tamamlayan öğretmenler şimdi gözlerini sonuç tarihine çevirmiş durumda.Peki, il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte öğretmenler için 2025 yer değiştirme takvimi ve merak edilen detaylar...

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI BEKLENİYOR! MEB il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

MEB, öğretmen il içi yer değiştirme takviminin yayımlanmasının ardından başvurularda son güne gelindi. Başvurular, 20 Mayıs 2025'teki öğretmen ihtiyaç durumu ve atama sonrası oluşacak ihtiyaçlara göre, tercih ve hizmet puanı dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki,MEB öğretmen il içi tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI BEKLENİYOR! MEB il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

ÖĞRETMEN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARINDA SON GÜN!

2025 yılı için öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.

Bu duyuruya göre, öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 12 Mayıs Pazartesi günü başladdı ve 16 Mayıs Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.

Atama işlemleri ise 20 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

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ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI BEKLENİYOR! MEB il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuru sürecinin 16 Mayıs'ta sona ermesinin ardından atamalar 20 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak. İl içi öğretmen atamaları, geçtiğimiz senelerde il Milli Eğitim Müdürlükleri'nin sitesinden açıklanmıştı.

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI BEKLENİYOR! MEB il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

PUANLARIN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA
Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi2 daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI BEKLENİYOR! MEB il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

MEB İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ YAYIMLANDI MI?

Öğretmenlerin il içi yer değişikliği kontenjanları 2025 yılı için her ilde belirleniyor. Kontenjan ve ihtiyaç listeleri, https://personel.meb.gov.tr/ adresinden sorgulanabilir.