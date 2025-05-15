ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI BEKLENİYOR! MEB il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

MEB, öğretmen il içi yer değiştirme takviminin yayımlanmasının ardından başvurularda son güne gelindi. Başvurular, 20 Mayıs 2025'teki öğretmen ihtiyaç durumu ve atama sonrası oluşacak ihtiyaçlara göre, tercih ve hizmet puanı dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki,MEB öğretmen il içi tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?