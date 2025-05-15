Giriş Tarihi: 15.05.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
11:44
ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI BEKLENİYOR! MEB il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurularında son aşamaya gelindi. Başvurular, "Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" esaslarına göre alınıyor. Başvuru sürecini tamamlayan öğretmenler şimdi gözlerini sonuç tarihine çevirmiş durumda.Peki, il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte öğretmenler için 2025 yer değiştirme takvimi ve merak edilen detaylar...