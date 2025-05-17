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Giriş Tarihi: 17.05.2025 14:05 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 14:05

OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ: 2024-2025 okullar ne zaman kapanacak, son ders zili ne zaman çalacak? İşte 2024-2025 MEB takvimi

2024-2025 eğitim öğretim yılının son günleri yaklaşıyor. Öğrenciler ve veliler yaz tatilini heyecanla beklerken karnelerin alınacağı tarih gündeme geldi. Bu yıl 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı Haziran ayında sona erecek. Kurban Bayramı tarihlerinin de aynı aya denk gelmesi sebebiyle okulların kapanacağı tarih MEB takvimiyle kontrol ediliyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, son ders zili ne zaman çalacak? İşte 2024-2025 MEB takvimi

OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ: 2024-2025 okullar ne zaman kapanacak, son ders zili ne zaman çalacak? İşte 2024-2025 MEB takvimi

Bu yılki eğitim öğretim döneminin son günleri yaklaşırken MEB takvimi incelenmeye başladı. Haziran ayının ilk haftasında Kurban Bayramı'nın idrak edilmesi sebebiyle okulların kapanış tarihinin ne zaman olacağı merak ediliyor. MEB takvimiyle tarihler netleşti. Peki; okullar ne zaman kapanıyor? İşte, okulların kapanış tarihi.

OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ: 2024-2025 okullar ne zaman kapanacak, son ders zili ne zaman çalacak? İşte 2024-2025 MEB takvimi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 MEB takvimi kapsamında karne günü tarihi ardından yaz tatili başlayacak. Takvimde belirtildiği üzere eğitim-öğretim yılı 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Karnelerini alan öğrenciler bu tarih itibarıyla yaz tatilinde olacak.

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OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ: 2024-2025 okullar ne zaman kapanacak, son ders zili ne zaman çalacak? İşte 2024-2025 MEB takvimi

MEB'DEN YAZ TATİLİ İDDİALARINA YANIT
Sosyal medyada yer alan "yaz tatili öne çekilecek" iddialarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir.

İlgili "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", kamuoyuna duyurulduğu günden beri "https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr" adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir.

Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir.

İlgili "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", kamuoyuna duyurulduğu günden beri "https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr" adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir.

Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ: 2024-2025 okullar ne zaman kapanacak, son ders zili ne zaman çalacak? İşte 2024-2025 MEB takvimi

KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ 2025

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı - Pazartesi

Kurban Bayramı 6-7-8-9 Haziran / Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Salı

30 Ağustos Zafer Bayramı - Cumartesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Çarşamba

OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ: 2024-2025 okullar ne zaman kapanacak, son ders zili ne zaman çalacak? İşte 2024-2025 MEB takvimi

MEB 2025-2026 TAKVİMİ YAYINLANDI!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.

Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Pazartesi başlayacak.

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.