CUMA MESAJLARI GÖRSELLİ 2025 | Anlamlı, Maneviyatlı, Ayet İçeren, Değişik, Güncel, Kısa ve Detaylı Cuma sözleri ve mesajları

Her Cuma bir başlangıç, her dua bir kabul olur. Rabbim bu Cuma da gönlünüzdeki tüm dilekleri kabul etsin. Hayırlı Cumalar!

Gönlünüzde sevgi, kalbinizde huzur olsun. Rabbim, bu mübarek Cuma gününü sizlere hayırlı, bereketli kılsın. Cumanız mübarek olsun.