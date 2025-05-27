REYTİNG SONUÇLARI 26 MAYIS 2025 - Uzak Şehir, Survivor... Hangi yapım birinci oldu?

26 Mayıs 2025 Pazartesi günü için reyting araştırması hız kazandı. Birçok dizi, film ve yarışma programının ekrana geldiği günde prime time ve gündüz kuşağı yapımlarında sıralama merak konusu oldu. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, detaylar...