Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:26
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
07:26
REYTİNG SONUÇLARI 26 MAYIS 2025 - Uzak Şehir, Survivor... Hangi yapım birinci oldu?
Reyting sonuçları sorgulanıyor. Her gün düzenli olarak açıklanan listede en çok tercih edilen yapım zirveye yerleşiyor. Total, AB ve ABC kategorilerinde sıralamalar değişiklik gösterebiliyor. 26 Mayıs 2025 Pazartesi TV yayın akışına göre Uzak Şehir, Survivor ve daha bir çok yapım izleyiciyle buluştu. Peki, Hangi yapım birinci oldu? İşte, 26 Mayıs reyting sonuçları ve detaylar...